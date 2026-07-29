Brookfield et NextEra décrochent un projet de hub technologique à 100 milliards de dollars

Une coalition d'entreprises de l'énergie, des infrastructures et des services publics (comprenant Brookfield, NextEra Energy, Big Rivers Electric Power Corporation, Jackson Purchase Energy Cooperative et Paducah Power System) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à développer un campus de centres de données sur le site de Paducah du ministère américain de l'Energie (DOE), dans l'ouest du Kentucky. Ce projet de 100 MdsUSD, financé par des fonds privés, revalorise les terrains de cet ancien site d'enrichissement pour les transformer en un pôle d'innovation et de production d'énergie.

Une fois sa construction achevée en 2032, le campus prendra en charge jusqu'à 1,8 gigawatt (GW) de capacité réseau et plus de 1,2 GW de capacité de calcul. Il s'appuiera sur près de 4,6 GW de ressources de production dédiées, financées et construites spécialement pour le projet, ce qui permettra de protéger les consommateurs contre les surcoûts et de respecter l'engagement de protection des contribuables (Ratepayer Protection Pledge) du président Trump.



"Ce nouveau campus contribue à sécuriser la position de notre nation en tant que leader mondial de l'innovation", a déclaré Chris Wright, secrétaire américain à l'Energie. "Il est difficile d'assurer la portée de ce projet. La planification et les investissements réalisés par NextEra Energy et Brookfield offrent une feuille de route cruciale pour les futurs projets aux Etats-Unis, en démontrant qu'il est possible de construire des infrastructures de pointe mondiales sans en faire porter le coût aux communautés environnantes", précise-t-il.



En associant le campus de centres de données de Brookfield à de nouvelles infrastructures énergétiques, le projet est conçu pour renforcer la fiabilité du réseau électrique dans toute la région, tout en protégeant les clients résidentiels et les petites entreprises contre des coûts supplémentaires. NextEra Energy ajoutera des ressources de production d'énergie par étapes, au fur et à mesure de la montée en puissance du campus, garantissant ainsi que les besoins énergétiques croissants du centre de données soient couverts par de nouvelles capacités d'approvisionnement.



Le développement du site devrait créer environ 8 000 emplois dans le secteur de la construction et 600 emplois permanents à temps plein pour son exploitation.



L'ancien site d'enrichissement du ministère de l'Energie s'est révélé être l'emplacement idéal pour le plus important investissement économique de l'histoire du Kentucky.



A la suite de son appel d'offres en novembre 2025, le DOE a sélectionné Brookfield pour louer le terrain, développer et exploiter le campus de centres de données sur le site de Paducah.



Le DOE a également retenu NextEra Energy pour construire et posséder les ressources de production dédiées qui alimenteront le campus, comprenant jusqu'à 2 GW de gaz naturel et jusqu'à 2,6 GW de systèmes de stockage d'énergie par batterie. Le projet reste soumis à la négociation et à la signature de la documentation définitive.



Big Rivers Electric Power Corporation fournira les services électriques de gros, Jackson Purchase Energy Cooperative assurera le service de détail, et Paducah Power System agira en tant que partenaire communautaire.



L'accord de fourniture d'électricité avec Big Rivers Electric Power Corporation et Jackson Purchase Energy Cooperative sera soumis à la supervision et à l'approbation de la Commission des services publics du Kentucky (Kentucky Public Service Commission).