Après un cycle exceptionnel, le numéro sept mondial du courtage en assurance pâtit de perspectives de croissance organique revues à la baisse.

Suite à quatre années d'euphorie - conséquence croisée d'une pénurie de nouveaux capitaux dans l’industrie, d'une forte demande, d'une période relativement bénie en termes de grandes catastrophes, et bien sûr de la remontée des taux - l'ensemble du secteur de l'assurance s'attend à un retournement de cycle.

Si les valorisations des assureurs restent au plus haut, ce qui n'est pas sans alarmer certains observateurs, celles des courtiers - au modèle d'affaires pourtant autrement moins risqué - ont déjà pris du plomb dans l'aile en anticipation de la contraction qui se profile.

En apparence, Brown & Brown reportait hier des résultats trimestriels sensationnels - avec un chiffre d'affaires en hausse de 35,4% par rapport à l'an passé à la même époque, et un résultat net en hausse de 28,7% - mais ceux-ci découlent entièrement du rachat d'Accession Risk Management Group, la croissance organique étant, elle, aux abonnés absents.

Cette opération à près de dix milliards de dollars a notamment été financée par une augmentation de capital de plus de quatre milliards de dollars. Pleinement lucide sur sa situation, Brown & Brown a utilisé son titre comme monnaie d'échange, sachant celui-ci généreusement valorisé à un multiple de trente fois les profits alors qu'une inflexion de cycle se profilait déjà nettement.

Les analystes de Zonebourse estiment qu'Accession a précisément été acheté à trente fois ses propres profits - dimension stratégique de l'opération oblige. À noter qu'en bourse, la valorisation de l'acquéreur est elle-même retombée à un multiple de vingt fois ses profits, c’est-à-dire autour du centre de gravité de sa moyenne historique.

Brown & Brown a jusqu'ici été un acquéreur relativement habile, ayant su assurer une création de valeur bien réelle sur ses différentes opérations de croissance externe. Faute de perspectives de croissance organique à court terme, il devra possiblement compter sur ce seul pilier pour justifier son multiple.

Le rajustement de valorisation est donc à tous égards légitime. Par ailleurs, les soupçons sont forts qu'il précède un ajustement comparable chez les grands assureurs.