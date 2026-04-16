Brown-Forman recule, Wall Street pas convaincue par l'offre de Sazerac

Le titre Brown-Forman évoluait peu ce jeudi à la Bourse de New York en dépit d'informations de presse selon lesquelles Sazerac aurait proposé d'acquérir le fabricant du célèbre whisky Jack Daniel's pour un montant de l'ordre de 15 milliards de dollars.

D'après le Wall Street Journal, Sazerac aurait formulé une offre à 32 dollars par titre afin de mettre la main sur son rival basé à Louisville (Kentucky), soit une prime de plus de 8% par rapport au cours de clôture de la veille.



Malgré ces nouvelles, le titre Brown-Forman cédait 0,6%, autour de 29,4 dollars, ce jeudi après un peu plus d'une heure d'échanges à Wall Street. Sa valorisation ressort autour de 13,5 milliards aux niveaux de cours actuels.



Au même instant, le titre Pernod Ricard coté sur Euronext Paris était parfaitement inchangé, tiraillé entre des performances trimestrielles supérieures aux attentes dévoilées ce matin par le groupe français de spiritueux et des perspectives plus prudentes, dues à la persistance du conflit au Moyen-Orient.



A la fin du mois dernier, Pernod Ricard et Brown-Forman avaient tous les deux confirmé avoir engagé des discussions en vue d'une éventuelle fusion "entre égaux".



Si l'annonce avait été accueillie avec une certaine prudence par les analystes à l'époque, notamment au vu de la volonté affichée par le groupe français de continuer à se désendetter, le scénario d'une reprise par Sazerac semble encore moins convaincre les spécialistes.



"Nous continuons de penser qu'un accord entre Brown et Pernod Ricard aurait une logique stratégique plus forte qu'un accord entre Brown et Sazerac", réagissent ce matin les analystes de Bernstein.



A en croire le bureau d'études, certains facteurs rendent une fusion avec Ricard stratégiquement pertinente, à commencer par la complémentarité géographique entre les deux groupes, et par catégories de produits, qui pourrait permettre de développer les marques Jack Daniel's et Woodford Reserve hors des Etats-Unis.



Des défis stratégiques et familiaux de taille



A l'inverse, un accord Brown-Sazerac ne ferait qu'accroître l'exposition de Brown-Forman au marché américain et au segment du whisky domestique, estime le broker.



Pour ce qui concerne la position de la famille Brown, Bernstein juge qu'il est peu probable que le clan fondateur trouve cette offre attrayante d'un point de vue commercial.



Le courtier rappelle qu'elle détient actuellement autour de 26% du capital de Brown-Forman, mais qu'elle contrôle environ 73% des droits de vote via ses actions de classe A.



Mais la progression de près de 29% de l'action depuis le 24 mars dernier laisse penser que les investisseurs donnent un peu plus de crédibilité au scénario d'un rapprochement.



Selon les estimations d'Oddo BHF, une fusion Sazerac/Brown-Forman ferait du nouvel ensemble le numéro un des spiritueux aux Etats-Unis, avec 16% de parts de marché, devant Diageo (14%) et Pernod Ricard (7%).