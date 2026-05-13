Brown-Forman sans grande direction après le rejet de l'offre de Sazerac
Brown-Forman, le fabricant du whisky Jack Daniel's, évolue sans grand changement mercredi matin à la Bourse de New York alors que le Wall Street Journal rapporte que le groupe de spiritueux aurait rejeté une offre de 15 milliards de dollars de la part de Sazerac.
Le WSJ, qui cite des sources proches du dossier, explique que les conseillers financiers de Brown-Forman ont informé lundi derniers les dirigeants de Sazerac de leur volonté ne pas donner suite à l'offre de rachat libellée à 32 dollars par action en numéraire faite par son rival.
"Nous ne sommes pas surpris par ce supposé rejet", réagissent ce matin les analystes de Bernstein, qui affichent une opinion performance en ligne sur la valeur avec un objectif de cours de 29 dollars.
"Pour mémoire, la famille Brown détient une participation d'environ 26% au sein du capital de Brown-Forman, mais contrôle autour de 73% des droits de vote grâce à ses actions de classe A", ajoute le bureau d'études.
Bernstein, qui rappelle que les détenteurs de titres de classe B ne disposent d'aucun droit de vote, estime que cette situation pourrait aboutir à un motif de crispation.
"Au vu de la prime de 20% que propose l'offre de Sazerac par rapport au cours de clôture d'hier soir, nous pensons qu'il y a un risque que les actionnaires de classe B pourraient engager une action collective (class action)", prévient le cabinet d'analyse.
A Wall Street, le titre Brown-Forman avançait de 0,1% après environ 45 minutes d'échanges.
L'action avait déjà souffert en Bourse depuis l'abandon, le 29 avril, de son projet de fusion avec Pernod Ricard, signant un repli de près de 4%.
Brown-Forman Corporation figure parmi les principaux producteurs américains de spiritueux et de vins. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- spiritueux : whiskies (marques Jack Daniel's, Canadian Mist, Early Times Kentucky), vodkas (Finlandia), tequilas (Herradura, Pepe Lopez, el Jimador), bourbons (Old Forester, Woodford Reserve), gins (Stellar) et liqueurs (Chambord) ;
- vins : notamment marques Fetzer, Korbel, Bolla, et Bonterra Vineyards.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (44,4%), Mexique (6,7%), Allemagne (6,4%), Australie (5%), Royaume-Uni (4,4%) et autres (33,1%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.