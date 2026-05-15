Bruxelles approuve deux insulines biosimilaires de Sandoz

Sandoz confirme que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché pour Bysumlog (insuline lispro) et Dazparda (insuline aspart), deux insulines biosimilaires destinées à l'injection dans des stylos préremplis, développées par Gan & Lee Pharmaceuticals.

Selon les termes de l'accord conclu en décembre 2018, Sandoz commercialisera des biosimilaires en Europe et sur d'autres territoires clés à travers le monde, tandis que Gan & Lee est responsable du développement, de la fabrication et de l'approvisionnement.



Bysumlog est approuvé pour le traitement et la stabilisation initiale du diabète sucré chez les adultes et les enfants, tandis que Dazparda est approuvé pour le traitement du diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés d'un an ou plus.



"Les deux insulines biosimilaires ont une efficacité et une sécurité équivalentes à celles de leurs médicaments de référence respectifs, Humalog et NovoRapid", met en avant le groupe helvétique de médicaments génériques et biosimilaires.



À la suite de ces approbations, Bysumlog et Dazparda ont le potentiel d'accroître la concurrence, d'améliorer l'accessibilité financière et d'élargir l'accès aux options de traitement de l'insuline pour des millions de personnes vivant avec le diabète à travers l'Europe.



On estime que 66 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans en Europe vivent avec le diabète, et ce chiffre devrait augmenter de 10% pour atteindre 72 millions d'ici 2050, avec des dépenses de santé associées approchant les 200 MdsUSD.