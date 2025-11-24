Omnicom annonce que la Commission européenne a approuvé sans condition son projet d'acquisition d'Interpublic Group of Companies (IPG), estimant que l'opération ne soulève aucun enjeu de concurrence dans l'Espace économique européen. L'examen a porté sur les services de communication marketing et d'achat de médias dans plusieurs pays européens.

La Commission conclut que la nouvelle entité conservera des positions modérées, restera confrontée à une concurrence robuste de grands groupes internationaux et ne pourrait ni relever ses prix ni réduire la qualité sans encourager les clients à se tourner vers d'autres agences. Elle juge également que les propriétaires de médias disposent d'un pouvoir compensateur suffisant.

L'opération est donc autorisée sans condition.