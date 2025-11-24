Omnicom Group, Inc. est une société holding organisée autour de 7 pôles d'activités : - prestations de publicité (53,7% du CA). En outre, le groupe propose des prestations de conseil média et développe une activité d'achat d'espaces publicitaires ; - prestations de relations publiques (10,7%) ; - prestations de marketing numérique, de marketing direct et de services de transformation numérique (10%) ; - prestations de services de publicité et de communication pour les secteurs de la santé et de la pharmacie (9,4%) ; - prestations de marketing de terrain et développement de solutions de marchandisage (6%) ; - prestations de marketing commercial et de conseil en stratégie de marque (5,8%) ; - prestations de marketing expérientiel (4,4%). La CA par marché se ventile entre pharmacie et santé (15%), agroalimentaire (14%), technologie (11%), industrie automobile (10%), biens de consommation (8%), services financiers (7%), voyage et divertissement (7%), distribution (7%), télécommunications (5%) et autres (16%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (54,2%), Europe (29%), Asie-Pacifique (12,1%), Amérique latine (2,6%), Moyen Orient et Afrique (2,1%).