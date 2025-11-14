La Commission européenne indique avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Nemean Midco Limited par CVC Capital Partners plc ('CVC'), KKR & Co. basée aux États-Unis, et Cinven Limited ('Cinven'), basée au Royaume-Uni.
L'opération concerne principalement le secteur du crédit à la consommation au Royaume-Uni. La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
