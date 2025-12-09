La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust visant Google, filiale d’Alphabet, pour son recours aux contenus en ligne d’éditeurs et aux vidéos YouTube dans l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle. Bruxelles soupçonne le géant américain de ne pas rémunérer équitablement les créateurs de contenu et de ne pas leur offrir la possibilité de refuser l’usage de leurs données. Ces pratiques pourraient constituer un abus de position dominante sur le marché des services de recherche.

L’enquête s’intéresse notamment aux "AI Overviews", des synthèses générées par IA et affichées en tête des résultats de recherche dans plus de 100 pays. Déployées depuis mai, elles incluent aussi des contenus sponsorisés. Selon Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission, l’initiative vise à garantir une concurrence équitable et à protéger les droits des éditeurs, journalistes et autres créateurs sur les marchés émergents de l’intelligence artificielle.

Cette procédure fait suite à une plainte d’éditeurs indépendants déposée en juillet. Elle s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue des pratiques des grandes plateformes numériques, illustré par une autre enquête lancée récemment contre Meta pour ses projets liés à l’IA sur WhatsApp. Si les infractions sont avérées, Google pourrait se voir infliger une amende allant jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires annuel mondial.