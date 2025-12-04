Bruxelles ouvre une enquête antitrust sur Meta concernant l'accès des fournisseurs d'IA à WhatsApp

La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête formelle visant à déterminer si la nouvelle politique de Meta restreignant l'accès des fournisseurs d'intelligence artificielle à WhatsApp Business enfreint les règles de concurrence dans l'Espace économique européen.



Mise en place depuis octobre 2025 pour les nouveaux acteurs et attendue en janvier 2026 pour les fournisseurs déjà présents, cette politique interdit l'usage de la solution WhatsApp Business lorsque l'IA constitue le service principal proposé.



L'exécutif européen craint que cette mesure ne bloque l'accès des prestataires tiers à leurs clients via WhatsApp, tandis que le service interne Meta AI resterait disponible. L'enquête couvrira l'ensemble de l'EEE, à l'exception de l'Italie où une procédure nationale est déjà en cours.



Si les pratiques étaient confirmées, elles pourraient constituer un abus de position dominante au sens de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'Accord EEE. La Commission mènera son analyse en priorité, tout en soulignant que l'ouverture d'une enquête ne préjuge pas de son issue.



Dans un contexte de croissance fulgurante de l'IA en Europe et au-delà, "nous devons veiller à ce que les citoyens et les entreprises européens puissent tirer pleinement parti de cette révolution technologique et agir pour empêcher que des acteurs numériques dominants n'abusent de leur pouvoir pour évincer des concurrents innovants", a commenté Teresa Ribera, vice-présidente exécutive pour une transition propre, juste et compétitive.



