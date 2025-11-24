La Commission européenne a émis un avis préliminaire selon lequel le projet d'acquisition de Downtown par Universal Music Group pourrait restreindre la concurrence sur le marché de la distribution en gros de musique enregistrée dans l'Espace économique européen. Elle craint qu'UMG puisse accéder à des données commercialement sensibles de labels concurrents via la plateforme Curve de Downtown.
L'exécutif européen identifie aussi un risque pour les services d'artistes et de labels, qui regroupent distribution, monétisation, marketing, promotion et gestion de données. Selon lui, cet accès accru à l'information pourrait réduire la capacité des concurrents à rivaliser avec UMG.
La communication des griefs ne constitue pas une décision finale. UMG peut désormais répondre, examiner le dossier et demander une audition.
Universal Music Group N.V. est le leader mondial du divertissement musical. Le groupe détient et exploite un large éventail de sociétés spécialisées dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel.
Universal Music Group N.V. identifie et forme des artistes et des auteurs-compositeurs, et produit, distribue et promeut les plus grands succès musicaux de la planète.
Le CA par activité se ventile entre enregistrement de musique (75,2%), édition musicale (17,8%) et autres (7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,5%), Royaume-Uni (9%), Japon (6,4%), Allemagne (5,1%), France (3,9%) et autres (25,1%).
