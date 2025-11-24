Bruxelles pointe des risques concurrentiels liés au rachat de Downtown par UMG

La Commission européenne a émis un avis préliminaire selon lequel le projet d'acquisition de Downtown par Universal Music Group pourrait restreindre la concurrence sur le marché de la distribution en gros de musique enregistrée dans l'Espace économique européen. Elle craint qu'UMG puisse accéder à des données commercialement sensibles de labels concurrents via la plateforme Curve de Downtown.



L'exécutif européen identifie aussi un risque pour les services d'artistes et de labels, qui regroupent distribution, monétisation, marketing, promotion et gestion de données. Selon lui, cet accès accru à l'information pourrait réduire la capacité des concurrents à rivaliser avec UMG.



La communication des griefs ne constitue pas une décision finale. UMG peut désormais répondre, examiner le dossier et demander une audition.