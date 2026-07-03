La Commission européenne annonce avoir proposé 5 "projets européens d'intérêt commun dans le domaine de la défense" afin de renforcer les capacités industrielles et militaires de l'Union européenne.

Les initiatives portent sur : les drones et systèmes antidrones ; la défense maritime et des fonds marins ; l'espace ; la défense aérienne et antimissile, ainsi que la sécurité du flanc oriental de l'UE.

Ces projets visent à permettre aux Etats membres de développer conjointement des capacités jugées trop complexes ou coûteuses à mener individuellement. En moyenne, 18 Etats membres participent à chaque projet et l'Ukraine est associée à 4 des 5 initiatives.

Dans le cadre du programme pour l'industrie européenne de la défense (EDIP), doté de 1,5 MdEUR, la Commission a réservé 325 MEUR pour soutenir leur lancement et leur déploiement. Les projets devront désormais être examinés et approuvés par le Conseil avant de pouvoir bénéficier de financements européens.