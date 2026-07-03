La Commission européenne annonce avoir proposé 5 "projets européens d'intérêt commun dans le domaine de la défense" afin de renforcer les capacités industrielles et militaires de l'Union européenne.
Les initiatives portent sur : les drones et systèmes antidrones ; la défense maritime et des fonds marins ; l'espace ; la défense aérienne et antimissile, ainsi que la sécurité du flanc oriental de l'UE.
Ces projets visent à permettre aux Etats membres de développer conjointement des capacités jugées trop complexes ou coûteuses à mener individuellement. En moyenne, 18 Etats membres participent à chaque projet et l'Ukraine est associée à 4 des 5 initiatives.
Dans le cadre du programme pour l'industrie européenne de la défense (EDIP), doté de 1,5 MdEUR, la Commission a réservé 325 MEUR pour soutenir leur lancement et leur déploiement. Les projets devront désormais être examinés et approuvés par le Conseil avant de pouvoir bénéficier de financements européens.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.