Bruxelles propose cinq grands projets pour la défense européenne

La Commission européenne veut soutenir le développement conjoint de capacités militaires stratégiques via de nouveaux projets industriels financés dans le cadre du programme EDIP.

La Commission européenne annonce avoir proposé 5 "projets européens d'intérêt commun dans le domaine de la défense" afin de renforcer les capacités industrielles et militaires de l'Union européenne.



Les initiatives portent sur : les drones et systèmes antidrones ; la défense maritime et des fonds marins ; l'espace ; la défense aérienne et antimissile, ainsi que la sécurité du flanc oriental de l'UE.



Ces projets visent à permettre aux Etats membres de développer conjointement des capacités jugées trop complexes ou coûteuses à mener individuellement. En moyenne, 18 Etats membres participent à chaque projet et l'Ukraine est associée à 4 des 5 initiatives.



Dans le cadre du programme pour l'industrie européenne de la défense (EDIP), doté de 1,5 MdEUR, la Commission a réservé 325 MEUR pour soutenir leur lancement et leur déploiement. Les projets devront désormais être examinés et approuvés par le Conseil avant de pouvoir bénéficier de financements européens.