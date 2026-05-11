Bruxelles veut durcir les aides d'Etat au transport aérien
La Commission européenne propose de maintenir un soutien public transitoire aux petits aéroports régionaux, tout en durcissant les conditions applicables aux investissements et en supprimant progressivement certaines aides aux compagnies aériennes.
Bruxelles veut durcir les aides d'État au transport aérien. La Commission européenne propose de revoir en profondeur les règles encadrant les aides publiques aux aéroports et compagnies aériennes, avec un accent accru sur la rentabilité et la décarbonation du secteur.
La Commission européenne annonce l'ouverture d'une consultation publique sur un projet de révision des règles d'aides d'État applicables au transport aérien, qui remplaceront les lignes directrices de 2014. Les parties prenantes ont jusqu'au 11 juin 2026 pour transmettre leurs observations.
Le texte prévoit notamment de limiter les aides d'exploitation aux aéroports accueillant moins de 1 million de passagers par an, contre un soutien plus large jusqu'ici.
Les aides à l'investissement seraient quant à elles désormais réservées aux aéroports de moins de 3 millions de passagers annuels, contre 5 millions actuellement, avec des conditions environnementales en cas de création de nouvelles capacités.
Bruxelles propose aussi de supprimer les aides au lancement de nouvelles lignes aériennes, estimant que les transporteurs doivent assumer seuls ce risque dans un marché européen libéralisé.
Le projet s'inscrit dans les objectifs du Pacte vert européen, qui vise une réduction de 90% des émissions du transport d'ici 2050. L'adoption définitive des nouvelles règles est attendue au 1er trimestre 2027.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2025, le groupe a accueilli plus de 107 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 272 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (31,1%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (30,7%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (5,1%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (33,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.