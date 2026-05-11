Bruxelles veut durcir les aides d'Etat au transport aérien

La Commission européenne propose de maintenir un soutien public transitoire aux petits aéroports régionaux, tout en durcissant les conditions applicables aux investissements et en supprimant progressivement certaines aides aux compagnies aériennes.

Bruxelles veut durcir les aides d'État au transport aérien. La Commission européenne propose de revoir en profondeur les règles encadrant les aides publiques aux aéroports et compagnies aériennes, avec un accent accru sur la rentabilité et la décarbonation du secteur.



La Commission européenne annonce l'ouverture d'une consultation publique sur un projet de révision des règles d'aides d'État applicables au transport aérien, qui remplaceront les lignes directrices de 2014. Les parties prenantes ont jusqu'au 11 juin 2026 pour transmettre leurs observations.



Le texte prévoit notamment de limiter les aides d'exploitation aux aéroports accueillant moins de 1 million de passagers par an, contre un soutien plus large jusqu'ici.



Les aides à l'investissement seraient quant à elles désormais réservées aux aéroports de moins de 3 millions de passagers annuels, contre 5 millions actuellement, avec des conditions environnementales en cas de création de nouvelles capacités.



Bruxelles propose aussi de supprimer les aides au lancement de nouvelles lignes aériennes, estimant que les transporteurs doivent assumer seuls ce risque dans un marché européen libéralisé.



Le projet s'inscrit dans les objectifs du Pacte vert européen, qui vise une réduction de 90% des émissions du transport d'ici 2050. L'adoption définitive des nouvelles règles est attendue au 1er trimestre 2027.