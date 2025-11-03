BT Group plc figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - prestations de télécommunications : notamment prestations de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de transmission de chaînes télévisées à destination des particuliers et des entreprises, et des professionnels (opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'Internet, etc.) ; - prestations de services : notamment prestations de services réseaux, de messagerie, de conférences, de gestion de la relation client, d'infogérance de systèmes d'information et de communication ; - mise à disposition de réseaux : location de lignes, mise à disposition du réseau aux fournisseurs de services de communication, prestations de services d'Ethernet, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (89,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (5,9%), Amériques (2,7%) et Asie-Pacifique (2,2%).