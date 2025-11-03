BT a annoncé avoir finalisé la vente de son activité de datacenters en Irlande à Equinix.
La transaction a été approuvée par la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs en août.
BT continue de maintenir une forte présence en Irlande avec plus de 300 personnes au service d'entreprises multinationales et de grandes organisations.
À Dublin, BT emploie également plus de 100 experts au sein de son unité d'approvisionnement mondial, BT Sourced.
Bas Burger, DG de BT International, a déclaré : ' Nous sommes ravis de conclure cette transaction réussie qui représente la prochaine étape de notre stratégie visant à devenir une entreprise plus agile et plus ciblée'.
BT Group plc figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de télécommunications : notamment prestations de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de transmission de chaînes télévisées à destination des particuliers et des entreprises, et des professionnels (opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'Internet, etc.) ;
- prestations de services : notamment prestations de services réseaux, de messagerie, de conférences, de gestion de la relation client, d'infogérance de systèmes d'information et de communication ;
- mise à disposition de réseaux : location de lignes, mise à disposition du réseau aux fournisseurs de services de communication, prestations de services d'Ethernet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (89,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (5,9%), Amériques (2,7%) et Asie-Pacifique (2,2%).
