BT Group, via sa filiale EE, indique être le premier opérateur mobile au monde à lancer la technologie Advanced RAN Coordination (ARC) sur son réseau distribué. Concrètement, cette innovation permet à des antennes proches de partager leur capacité, offrant une connectivité 5G plus fiable et des débits en téléchargement supérieurs de 20% dans les zones très fréquentées.
Déjà en service à Manchester et Édimbourg, ARC sera étendu en 2025 à plusieurs grandes villes britanniques, dont Londres, Leeds, Glasgow et Liverpool.
Parallèlement, EE prévoit de déployer le 5G standalone dans 17 nouvelles agglomérations d'ici fin décembre 2025, avec l'objectif de couvrir 41 millions de personnes d'ici printemps 2026. Greg McCall, directeur des réseaux, qualifie cette avancée de 'game-changer' pour les clients.
Publié le 09/09/2025 à 12:44
