BT finalise la cession de sa filiale américaine BT Federal, titre en hausse
L'opérateur britannique simplifie son portefeuille d'activités en cédant sa filiale dédiée aux contrats avec le gouvernement américain, BT Federal, au groupe 22nd Century Technologies (TSCTI). Cette opération permet à BT de se recentrer sur son marché domestique et sur la connectivité pour les multinationales.
Le groupe britannique BT a annoncé la conclusion de la vente de BT Federal, qui opérera désormais sous le nom de 22nd Century Networks. Pour l'acquéreur, cette intégration renforce ses capacités en services de réseaux gérés sur l'ensemble du territoire américain, notamment pour les départements de la Défense, de la Justice et de l'État.
Anil Sharma, directeur général de TSCTI, souligne que cette acquisition constitue un "moment transformationnel" pour fournir des solutions de réseau sécurisées.
Du côté de BT, cette cession s'inscrit dans une stratégie de recentrage sur le Royaume-Uni, tout en permettant à BT International de se positionner comme un chef de file de la connectivité multi-cloud sécurisée.
Bas Burger, directeur général de BT International, a précisé que cette étape constitue un "jalon supplémentaire dans l'exécution de [la] stratégie visant à concentrer [les] activités internationales sur leur coeur de métier". Malgré cette vente, BT conserve toujours une présence aux États-Unis via ses bureaux régionaux pour accompagner ses clients internationaux.
En ce début d'après-midi, le titre BT gagne près de 1,4% à Londres.
BT Group plc figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de télécommunications : notamment prestations de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de transmission de chaînes télévisées à destination des particuliers et des entreprises, et des professionnels (opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'Internet, etc.) ;
- prestations de services : notamment prestations de services réseaux, de messagerie, de conférences, de gestion de la relation client, d'infogérance de systèmes d'information et de communication ;
- mise à disposition de réseaux : location de lignes, mise à disposition du réseau aux fournisseurs de services de communication, prestations de services d'Ethernet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (89,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (5,9%), Amériques (2,7%) et Asie-Pacifique (2,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.