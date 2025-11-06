BT Group a enregistré un résultat net publié de 651 millions de livres sterling au titre du 1er semestre de son exercice comptable 2025/2026 (soit la période s'étirant entre le 1er avril et le 30 septembre), en baisse de 14% sur un an. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 9,30 pence, contre 10,70 pence un an plus tôt, en contraction de 13%.
Le chiffre d'affaires ajusté du groupe ressort à 9,81 milliards de livres, en recul de 3% par rapport à la même période de l'exercice précédent, pénalisé par la baisse des revenus liés aux activités de téléphonie fixe, à la vente de terminaux mobiles et aux performances de l'unité internationale. Les revenus de services au Royaume-Uni (ajustés) reculent de 1% à 7,73 milliards de livres. L'EBITDA ajusté ressort stable à 4,13 milliards de livres.
Le Free Cash Flow normalisé recule quant à lui de 43% à 408 millions de livres, impacté par une hausse des investissements (+8% à 2,44 milliards de livres), l'absence de remboursement fiscal perçu un an plus tôt et une moindre contribution des programmes de gestion du besoin en fonds de roulement.
La dette nette s'élève à 20,85 milliards de livres à fin septembre 2025, en hausse de 3% sur un an. Le conseil d'administration annonce un dividende intérimaire en hausse de 2%, à 2,45 pence par action, conformément à sa politique de distribution de 30% du dividende annuel précédent.
'BT est en train de réussir sa transformation dans un environnement concurrentiel. Nos efforts de simplification et de modernisation, combinés à notre recentrage sur le Royaume-Uni, compensent les pressions sur les activités internationales et les coûts salariaux. Nous restons en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers annuels', a assuré la directrice générale Allison Kirkby.
Le groupe a d'ailleurs confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026, visant un chiffre d'affaires ajusté d'environ 20 milliards de livres, un EBITDA ajusté compris entre 8,2 et 8,3 milliards de livres, et un Free Cash Flow normalisé d'environ 1,5 milliard de livres. Les objectifs à moyen terme sont également réitérés.
'Nous maintenons notre recommandation de 'réduire' sur le titre, qui offre actuellement un rendement du dividende de 4,6 %', a réagi Jean-Michel Salvador, spécialiste de du titre chez AlphaValue.
Peu avant 16h, l'action BT progresse de presque 0,5% à Londres alors que le Footsie est en léger recul, à -0,3%.
BT Group plc figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de télécommunications : notamment prestations de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de transmission de chaînes télévisées à destination des particuliers et des entreprises, et des professionnels (opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'Internet, etc.) ;
- prestations de services : notamment prestations de services réseaux, de messagerie, de conférences, de gestion de la relation client, d'infogérance de systèmes d'information et de communication ;
- mise à disposition de réseaux : location de lignes, mise à disposition du réseau aux fournisseurs de services de communication, prestations de services d'Ethernet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (89,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (5,9%), Amériques (2,7%) et Asie-Pacifique (2,2%).
