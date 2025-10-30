BT annonce le lancement au Royaume-Uni de BT Business Antivirus Detect and Respond, un service de cybersécurité pour petites et moyennes entreprises (PME) reposant sur la technologie d'intelligence artificielle (IA) de CrowdStrike. Ce dispositif, basé sur la plateforme Falcon Go, vise à prévenir les attaques avant qu'elles ne compromettent les systèmes.
Selon les données de BT, les appareils connectés des entreprises britanniques sont désormais scannés plus de 4000 fois par jour, une hausse de 300% en un an, principalement par des robots automatisés cherchant des failles de sécurité. Les secteurs des services professionnels, du commerce de détail et de l'hôtellerie restauration figurent parmi les plus ciblés par les attaques par rançongiciel.
Chris Sims, directeur commercial de BT Business, a déclaré que les PME, souvent mal préparées, sont aujourd'hui 'sous attaque comme jamais auparavant'. Daniel Bernard, directeur commercial de CrowdStrike, souligne que l'alliance avec BT permet d'apporter 'une protection fondée sur l'IA aux entreprises les plus exposées'.
BT Group plc figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de télécommunications : notamment prestations de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de transmission de chaînes télévisées à destination des particuliers et des entreprises, et des professionnels (opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'Internet, etc.) ;
- prestations de services : notamment prestations de services réseaux, de messagerie, de conférences, de gestion de la relation client, d'infogérance de systèmes d'information et de communication ;
- mise à disposition de réseaux : location de lignes, mise à disposition du réseau aux fournisseurs de services de communication, prestations de services d'Ethernet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (89,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (5,9%), Amériques (2,7%) et Asie-Pacifique (2,2%).
