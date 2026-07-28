Bull et Kalray s'associent pour développer les réseaux haute vitesse pour l'IA

Bull et Kalray ont signé une collaboration axée sur les technologies de réseau pour les infrastructures IA et HPC. Cette coopération vise notamment à assurer la compatibilité avec Ultra Ethernet, un nouveau standard ouvert destiné aux futures générations de supercalculateurs et d'usines d'IA.

L'accord intervient dans un contexte de forte demande pour des infrastructures réseau plus rapides et évolutives, liée à l'adoption croissante de l'intelligence artificielle. Bull et Kalray souhaitent ainsi contribuer à la souveraineté numérique européenne en développant des solutions basées sur des technologies conçues en Europe, afin de réduire la dépendance aux technologies non-européennes.



Sur le plan technologique, Kalray fournira sous licence ses technologies logicielles et matérielles, notamment le sous-système "Kalray Networking Engine" adapté pour une performance de 1,6Tbs, basé sur la matrice de 64 coeurs KV5 compatible RISC-V. Bull, de son côté, fera évoluer sa technologie de réseau BXI pour intégrer le standard Ultra Ethernet et répondre aux besoins spécifiques des infrastructures IA et HPC, avec une bande passante pouvant atteindre 1,6Tbits par carte réseau.



Bull est également membre fondateur européen du consortium Ultra Ethernet, qui regroupe plus de 170 acteurs majeurs de l'industrie. Cette collaboration inclut le co-développement de briques technologiques compatibles avec ce standard, avec une commercialisation prévue des premières solutions à grande échelle en 2028.