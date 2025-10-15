Le groupe américain Bunge a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025, à la suite de la finalisation de sa fusion de 34 milliards de dollars avec Viterra, soutenue par Glencore. L’opération, conclue en juillet après deux ans de discussions, crée un nouvel acteur majeur de l’agro-industrie mondiale. Bunge table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 7,30 et 7,60 dollars, contre 7,75 dollars auparavant. Le consensus des analystes s’établit à 7,47 dollars selon LSEG. Malgré cette révision, le titre a grimpé de 11,6%, les marchés saluant une dilution moindre qu’anticipé.

Cette fusion renforce la position de Bunge face à ses concurrents Archer-Daniels-Midland et Cargill, grâce à une combinaison élargie d’activités de négoce et de transformation agricole. Le groupe prévoit de réorganiser sa présentation des résultats dès le troisième trimestre, avec de nouveaux segments dédiés au soja, aux graines oléagineuses, aux céréales et à la minoterie. L’entreprise mise notamment sur la montée en puissance des softseeds et l’augmentation des volumes de maïs, blé et orge.

Les dirigeants de Bunge ont toutefois averti que le contexte reste fragile, en raison de la baisse des prix des céréales, de marges de trituration réduites et de tensions géopolitiques persistantes. Ils ont précisé qu’aucune prévision pour 2026 ne serait communiquée avant le premier semestre de l’année prochaine, compte tenu des incertitudes entourant les politiques de biocarburants et les échanges commerciaux. Les résultats du troisième trimestre seront publiés le 5 novembre.