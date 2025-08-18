Bunzl : Panmure Liberum reste à vente

Panmure Liberum réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 2000 pence sur Bunzl, avant la publication des résultats semestriels de ce distributeur britannique d'emballages et de matériels d'hygiène et de sécurité.



'Nous pensons que l'annonce par la direction d'objectifs pour l'exercice 2025 en ligne avec les attentes, la semaine prochaine, sera prise par les investisseurs avec soulagement', estime le broker dans le résumé de sa note.



'Les conditions du marché restent peu favorables, en particulier en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, ce qui signifie que Bunzl devra tirer fort sur les leviers des coûts et les mesures internes pour garder le cap', prévient-il cependant.