Burberry : HSBC reste positif, mais avec une cible abaissée

HSBC réaffirme son conseil 'achat' sur Burberry tout en abaissant son objectif de cours de 1600 à 1500 pence, une cible laissant encore 30% de potentiel de hausse pour le titre, jugeant que 'les consensus d'estimations à trois ans semblent timides'.



Le broker considère que 'les résultats du premier semestre comptable ne seront pas pertinents (12% de l'EBIT de l'exercice clos en mars 2026)' et affirme voir 'des preuves d'un redressement de la marque avant la saison clé des fêtes'.



'Nous avons peut-être été un peu optimistes sur le timing de l'accélération des ventes, mais notre thèse positive reste intacte', déclare HSBC qui était passé à 'achat' sur le titre de la maison de luxe britannique fin octobre 2024.