Burberry : Oddo BHF conserve une vue prudente

Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 1000 pence sur Burberry, conservant une vue prudente sur le dossier 'au vu des tendances qui se dessinent sur la fin du premier semestre de l'exercice à fin mars 2026'.



'Les collections hiver sont censées refléter complètement l'exécution de la stratégie décidée mais il reste à voir si elles seront suffisantes pour créer une dynamique de croissance franchement positive pour l'ensemble de la marque', estime l'analyste.



Le bureau d'études pointe en effet un contexte sectoriel toujours difficile, une base de comparaison plus exigeante sur le troisième trimestre, et des prix plutôt élevés pour les produits de prêt à porter récemment introduits.



Oddo BHF ajoute que Burberry se traite à ce stade à parité de multiples avec LVMH sur une base 2027 qui reflète déjà dans ses prévisions un redressement notable de la marge d'EBIT ajusté (12%), ce qui lui 'paraît beaucoup'.

