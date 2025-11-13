Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires 1 032 millions de livres sterling en repli de -3 % TCC et de -5 % taux publiés sur le 1er semestre de l'exercice 2026. Suite à cette publication, le titre progresse de près de +5%.

Les ventes comparables du commerce de détail sont stables avec le retour à la croissance au 2ème trimestre (1er trimestre -1 %, 2ème trimestre +2 %).



Jefferies souligne ce matin que les résultats intermédiaires de Burberry interviennent à un moment où l'engouement pour le luxe ne cesse de croître, la plupart des concurrents ayant dépassé les prévisions de croissance pour le troisième trimestre civil.



L'analyste estime que cette tendance sectorielle ne ressort pas pleinement des résultats financiers du deuxième trimestre de Burberry, compte tenu d'une croissance comparable des ventes au détail de +2 % (rappelons qu'elle était de -20 % il y a un an).



Le bénéfice d'exploitation ajusté est de 19 millions de livres sterling. La charge de restructuration de 37 millions de livres sterling, entraîne une perte d'exploitation déclarée de 18 millions de livres sterling.



Bernsteinsg estime pour sa part que Burberry avance lentement mais sûrement dans la bonne direction.



Selon l'analyste, cette tendance devrait se poursuivre car les effets négatifs des fortes remises sont désormais derrière nous et la nouvelle vision prend pleinement forme dans les collections automne-hiver.



'Nous nous attendons à ce que l'impact de nos initiatives s'intensifie au fur et à mesure que l'année avance' indique la direction.



'Nous continuerons d'améliorer nos marges en mettant l'accent sur la simplification, la productivité et les flux de trésorerie. Nous restons confiants dans le positionnement de l'entreprise pour un retour à une croissance durable et rentable' rajoute le groupe.