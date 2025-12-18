"S'appuyant sur une culture partagée de créativité, de savoir-faire et d'innovation", ce renouvellement vient renforcer le partenariat durable et fructueux qui lie les deux sociétés depuis 2006, selon le géant franco-italien de l'optique.

"Ensemble, nous saisirons l'esprit de notre marque intemporelle de luxe britannique et offrirons aux consommateurs du monde entier de nouvelles collections emblématiques de lunettes Burberry", commente Joshua Schulman, directeur général de Burberry.