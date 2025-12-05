Burberry promeut deux cadres maison à son comité de direction

Burberry a annoncé vendredi avoir promu deux cadres maison au sein de son comité exécutif, alors que la maison de luxe tente de relancer des ventes à la peine depuis plus de deux ans maintenant.



Le groupe indique que Matteo Calonaci, qui était jusqu'ici le vice-président en charge de la stratégie et de la transformation, a été nommé au poste de directeur des opérations et de la chaîné d'approvisionnement, un poste qui englobera aussi la responsabilité de la gestion et de l'analyse de données, ainsi que de la planification.



Il succédera à Klaus Bierbrauer, qui a prévu de quitter la société après la présentation de la collection d'hiver.



Johnattan Leon, qui était jusque-là vice-président des activités commerciales et des ressources, a quant à lui été promu en tant que directeur de la relation-client, un rôle devant porter à la fois sur l'engagement des clients, le service-client, le commerce de détail mais aussi les métiers du numérique et de l'outlet.



L'action progressait de plus de 2% vendredi matin à la suite de ces annonces, signant l'une des meilleures performances de l'indice FTSE 100, ce qui porte à près de 29% ses gains depuis le début de l'année.