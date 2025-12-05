Burberry a annoncé vendredi avoir promu deux cadres maison au sein de son comité exécutif, alors que la maison de luxe tente de relancer des ventes à la peine depuis plus de deux ans maintenant.
Le groupe indique que Matteo Calonaci, qui était jusqu'ici le vice-président en charge de la stratégie et de la transformation, a été nommé au poste de directeur des opérations et de la chaîné d'approvisionnement, un poste qui englobera aussi la responsabilité de la gestion et de l'analyse de données, ainsi que de la planification.
Il succédera à Klaus Bierbrauer, qui a prévu de quitter la société après la présentation de la collection d'hiver.
Johnattan Leon, qui était jusque-là vice-président des activités commerciales et des ressources, a quant à lui été promu en tant que directeur de la relation-client, un rôle devant porter à la fois sur l'engagement des clients, le service-client, le commerce de détail mais aussi les métiers du numérique et de l'outlet.
L'action progressait de plus de 2% vendredi matin à la suite de ces annonces, signant l'une des meilleures performances de l'indice FTSE 100, ce qui porte à près de 29% ses gains depuis le début de l'année.
Burberry Group plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution au détail (84,3%) : activité assurée, à fin mars 2025, au travers d'un réseau de 455 magasins répartis entre magasins détenus en propre (229 ; enseigne Burberry), magasins sous concession (139), magasins franchisés (33) et autres (54) ;
- distribution en gros (13%) ;
- vente sous licence (2,7%).
Le CA (hors vente sous licence) par famille de produits se ventile entre accessoires (35,1%), vêtements pour hommes (30,6%), vêtements pour femmes (30%) et vêtements pour enfants (4,3%).
La répartition géographique du CA (hors vente sous licence) est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Inde-Afrique (35,2%), Asie-Pacifique (43,5%) et Amériques (21,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.