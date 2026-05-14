Sur l'exercice annuel 2025-2026, Burberry a dévoilé une amélioration de ses comptes. Sur cette période, le géant britannique du luxe indique que le bénéfice opérationnel ajusté s'élève à 160 millions de livres sterling contre 26 MGBP un an avant. La marge opérationnelle ajustée de 6,6% est en hausse de 570 points de base à taux de change constants et de 560 points de base à taux réels, soutenue par 80 MGBP d'économies sur les charges d'exploitation (Opex) réalisées sur cet exercice.
La société affiche un bénéfice par action de 15,2 GBP alors qu'il avait enregistré un an auparavant une perte par action de 14,8 GBP.
Sur cet exercice, la marge brute s'élève à 67,9%, en hausse de 530 points de base à taux de change constants et de 540 points de base à taux réels, portée par une meilleure qualité des ventes et une reprise après la réinitialisation des stocks de l'exercice 2024-2025.
En revanche, s'élevant à 2,42 MdsGBP, les revenus annuels ont reculé de 2% à taux de change réels mais sont stables à taux de change constant. Dans le détail, Burberry affirme avoir connu un retour à la croissance des ventes en magasin à périmètre constant à partir du deuxième trimestre, avec une amélioration séquentielle tout au long de l'année. Les régions Chine continentale et Amériques ont affiché une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre.
Les ventes en magasin à périmètre constant au total (toutes régions confondues) ont augmenté de 2%.
Les segments "Vêtements d'extérieur" et "Echarpes", ont connu une hausse d'activité à deux chiffres au second semestre. Cette dynamique favorable a été étendu aux autres catégories.
En outre, les ventes e-commerce du groupe ont augmenté de près de 20%, soutenues par l'amélioration de l'expérience client sur le site.
Le free cash flow atteint les 141 MGBP, soit un bond de 120% en glissement annuel.
Son bilan a été renforcé grâce à une baisse de l'endettement ; le ratio de levier s'est amélioré pour atteindre 1,6x.
Le groupe salue aussi la poursuite de ses investissements dans les initiatives de croissance, notamment le marketing.
Prévisions optimistes
"Cet exercice financier marque un tournant décisif pour Burberry. Nous avons renoué avec une croissance rentable de nos ventes à périmètre constant, portée par un quatrième trimestre solide grâce à la dynamique observée en Chine continentale et dans les Amériques. Notre stratégie porte ses fruits et nous identifions clairement des opportunités de croissance supplémentaire", a commenté Joshua Schulman, CEO de Burberry.
Pour l'exercice à venir (2026-2027), le fabricant de vêtements et d'accessoires haut de gamme "prévoit de franchir de nouvelles étapes". Il vise une croissance du chiffre d'affaires et une expansion des marges. Il reste toutefois attentif à l'incertitude de l'environnement géopolitique et macroéconomique, actuel ainsi qu'à son impact potentiel sur la confiance des consommateurs.
Départ du président
En parallèle de cette publication annuelle, dans un communiqué diffusé ce jeudi, Burberry a officlalisé le départ de son président Gerry Murphy. Celui qui a rejoint le conseil d'administration en 2018 quittera ses fonctions en novembre prochain. Il sera remplacé par William Jackson, qui rejoindra la société en tant qu'administrateur non exécutif le 1er juillet. Ce dernier se présentera à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 juillet.
Joshua G. Schulman currently works at Burberry Group Plc, as Chief Executive Officer & Executive Director from 2024, FB Ammonite Ltd., as Director, and Elton John AIDS Foundation, as Trustee. Mr. Schulman also formerly worked at Tapestry, Inc., as Brand President & Chief Executive Officer-Coach from 2017 to 2020, Capri Holdings Ltd., as Chief Executive Officer-Michael Kors, Jimmy Choo Group Ltd., as Chairman & Chief Executive Officer from 2011 to 2012, Michael Kors (USA), Inc., as Chief Executive Officer from 2021 to 2022, Bergdorf Goodman, Inc., as President & Chief Executive Officer, Coach Stores Ltd., as President & Chief Executive Officer, Gap, Inc., as Managing Director-International Strategic Alliance from 2005 to 2006, Farrow & Ball Ltd., as Director, Gucci America, Inc., as Director-Womens Ready to Wear from 1997 to 2000, mytheresa.com GmbH, as Co-Managing Director, Kenneth Cole Productions, Inc., as President-New York Brand, Neiman Marcus Group Ltd. LLC, as President-Bergdorf Goodman & NMG International from 2012 to 2017, Yves Saint Laurent SAS, as Executive VP-Worldwide Merchandising & Wholesale from 2000 to 2005, and NMG International, Inc., as President from 2014 to 2017.
Burberry Group plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution au détail (84,3%) : activité assurée, à fin mars 2025, au travers d'un réseau de 455 magasins répartis entre magasins détenus en propre (229 ; enseigne Burberry), magasins sous concession (139), magasins franchisés (33) et autres (54) ;
- distribution en gros (13%) ;
- vente sous licence (2,7%).
Le CA (hors vente sous licence) par famille de produits se ventile entre accessoires (35,1%), vêtements pour hommes (30,6%), vêtements pour femmes (30%) et vêtements pour enfants (4,3%).
La répartition géographique du CA (hors vente sous licence) est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Inde-Afrique (35,2%), Asie-Pacifique (43,5%) et Amériques (21,3%).
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.