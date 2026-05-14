Burberry signe un retour aux bénéfices

Sur l'exercice annuel 2025-2026, Burberry a dévoilé une amélioration de ses comptes. Sur cette période, le géant britannique du luxe indique que le bénéfice opérationnel ajusté s'élève à 160 millions de livres sterling contre 26 MGBP un an avant. La marge opérationnelle ajustée de 6,6% est en hausse de 570 points de base à taux de change constants et de 560 points de base à taux réels, soutenue par 80 MGBP d'économies sur les charges d'exploitation (Opex) réalisées sur cet exercice.

La société affiche un bénéfice par action de 15,2 GBP alors qu'il avait enregistré un an auparavant une perte par action de 14,8 GBP.



Sur cet exercice, la marge brute s'élève à 67,9%, en hausse de 530 points de base à taux de change constants et de 540 points de base à taux réels, portée par une meilleure qualité des ventes et une reprise après la réinitialisation des stocks de l'exercice 2024-2025.



En revanche, s'élevant à 2,42 MdsGBP, les revenus annuels ont reculé de 2% à taux de change réels mais sont stables à taux de change constant. Dans le détail, Burberry affirme avoir connu un retour à la croissance des ventes en magasin à périmètre constant à partir du deuxième trimestre, avec une amélioration séquentielle tout au long de l'année. Les régions Chine continentale et Amériques ont affiché une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre.



Les ventes en magasin à périmètre constant au total (toutes régions confondues) ont augmenté de 2%.



Les segments "Vêtements d'extérieur" et "Echarpes", ont connu une hausse d'activité à deux chiffres au second semestre. Cette dynamique favorable a été étendu aux autres catégories.



En outre, les ventes e-commerce du groupe ont augmenté de près de 20%, soutenues par l'amélioration de l'expérience client sur le site.



Le free cash flow atteint les 141 MGBP, soit un bond de 120% en glissement annuel.



Son bilan a été renforcé grâce à une baisse de l'endettement ; le ratio de levier s'est amélioré pour atteindre 1,6x.



Le groupe salue aussi la poursuite de ses investissements dans les initiatives de croissance, notamment le marketing.



Prévisions optimistes



"Cet exercice financier marque un tournant décisif pour Burberry. Nous avons renoué avec une croissance rentable de nos ventes à périmètre constant, portée par un quatrième trimestre solide grâce à la dynamique observée en Chine continentale et dans les Amériques. Notre stratégie porte ses fruits et nous identifions clairement des opportunités de croissance supplémentaire", a commenté Joshua Schulman, CEO de Burberry.



Pour l'exercice à venir (2026-2027), le fabricant de vêtements et d'accessoires haut de gamme "prévoit de franchir de nouvelles étapes". Il vise une croissance du chiffre d'affaires et une expansion des marges. Il reste toutefois attentif à l'incertitude de l'environnement géopolitique et macroéconomique, actuel ainsi qu'à son impact potentiel sur la confiance des consommateurs.



Départ du président



En parallèle de cette publication annuelle, dans un communiqué diffusé ce jeudi, Burberry a officlalisé le départ de son président Gerry Murphy. Celui qui a rejoint le conseil d'administration en 2018 quittera ses fonctions en novembre prochain. Il sera remplacé par William Jackson, qui rejoindra la société en tant qu'administrateur non exécutif le 1er juillet. Ce dernier se présentera à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 juillet.