Burberry : UBS reste à l'achat avant les trimestriels
Publié le 29/09/2025 à 17:18
'La dynamique de redressement de Burberry est prometteuse, avec une croissance comparable au deuxième trimestre, des marges en hausse et une valorisation attractive' indique UBS.
'Le solide point d'activité dévoilé par le groupe au titre de son premier trimestre comptable a confirmé le début prometteur de la stratégie de redressement de Burberry sous la direction du CEO Schulman', avait indiqué le broker dans sa note.