Burberry : UBS reste à l'achat avant les trimestriels

UBS estime que la reprise se poursuit avant la publication des résultats du deuxième trimestre. L'analyste maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 1575 pence. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 37%.



'La dynamique de redressement de Burberry est prometteuse, avec une croissance comparable au deuxième trimestre, des marges en hausse et une valorisation attractive' indique UBS.



'Le solide point d'activité dévoilé par le groupe au titre de son premier trimestre comptable a confirmé le début prometteur de la stratégie de redressement de Burberry sous la direction du CEO Schulman', avait indiqué le broker dans sa note.