Burberry : un bénéfice qui scintille, une action qui dévisse

Chutant de près de 4% à 1 119 pence, Burberry enregistre ce jeudi la deuxième plus forte baisse du FTSE 100. Le marché sanctionne la croissance atone des ventes du géant britannique du luxe sur l'exercice 2025-2026. Pourtant, à la lecture de ses résultats publiés ce matin, le tableau n'est pas totalement sombre pour la maison de luxe britannique.

Sur cette période, la société connue pour ses trench-coat indique que le bénéfice opérationnel ajusté s'élève à 160 millions de livres sterling contre 26 MGBP un an avant, soit plus qu'un quintuplement. La marge opérationnelle ajustée de 6,6% est en hausse de 570 points de base à taux de change constants et de 560 points de base à taux réels, soutenue par 80 MGBP d'économies sur les charges d'exploitation (Opex) réalisées sur cet exercice.



Burberry affiche un bénéfice net ajusté avant impôts de 94 MGBP contre une perte ajustée avant impôts un an auparavant de 37 MGBP. Le bénéfice ajusté par action ressort à 15,2 GBP alors que le groupe avait enregistré une perte par action de 14,8 GBP sur l'exercice 2024-2025.



Chine continentale et Amériques : deux moteurs de la reprise



Sur cet exercice 2025-2026, la marge brute s'élève à 67,9%, soit une hausse de 530 points de base à taux de change constants et de 540 points de base à taux réels. Pour Burberry, cette hausse s'explique par "un meilleur taux d'écoulement des produits tout au long de l'année, d'une approche très disciplinée des stocks, ainsi que d'un effet favorable lié à des actions exceptionnelles lors de l'exercice 2024-2025 avec la remise à plat de ses inventaires". Les stocks bruts de produits finis ont diminué de 13% (à taux constants et publiés) sur l'exercice qui vient de s'écouler.



En revanche, s'élevant à 2,42 MdsGBP, les revenus annuels ont reculé de 2% à taux de change réels mais sont stables à taux de change constant.



Dans le détail, Burberry confirme un retour à la croissance des ventes en magasin (ventes en comparable) à périmètre constant à partir du deuxième trimestre, avec une amélioration séquentielle tout au long de l'année. Les régions Chine continentale et Amériques ont affiché une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre (10%).



Dans ces deux régions, la croissance s'élève à 4% sur l'exercice, soutenue par la consommation locale. En Grande Chine, la progression de 8% au second semestre a permis de compenser le recul du premier.



Dans la région EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique), la performance est stable sur cet exercice 2025-2026, la croissance du premier semestre ayant été annulée par le recul du second. Une baisse de 2% a été enregistré au quatrième trimestre, en raison de l'impact persistant du recul de l'activité touristique dans la région et du conflit au Moyen-Orient vers la fin de ce trimestre.



Les ventes en magasin à périmètre constant au total (toutes régions confondues) ont augmenté de 2%.



Selon Alphavalue, "cette performance annuelle est globalement encourageante, marquée par des progrès plus importants que prévu en matière de rentabilité, malgré un léger retard sur le chiffre d'affaires".



Les segments "Vêtements d'extérieur" et "Echarpes", ont connu une hausse d'activité à deux chiffres au second semestre. Cette dynamique favorable a été étendu aux autres catégories.



En outre, les ventes e-commerce du groupe ont augmenté de près de 20%, soutenues par l'amélioration de l'expérience client sur le site du groupe.



"L'accélération de la croissance des ventes au détail comparables à 5% au quatrième trimestre a été, une fois de plus, principalement portée par la dynamique robuste de la Chine et des Etats-Unis. Un dépassement significatif de la marge brute, combiné aux bénéfices du programme de réduction des coûts, a permis d'afficher un EBIT annuel supérieur de 4% aux prévisions des analystes (sell-side), bien que ce résultat soit probablement légèrement inférieur aux attentes plus optimistes des investisseurs (buy-side)", commente Jefferies sur cette publication.



Par ailleurs, le free cash flow atteint les 141 MGBP, soit un bond de 120% en glissement annuel.



Son bilan a été renforcé grâce à une baisse de l'endettement. Le ratio de levier s'est amélioré pour atteindre 1,6x. Burberry salue aussi la poursuite de ses investissements notamment dans le marketing.



Positif pour l'avenir



"Cet exercice financier marque un tournant décisif pour Burberry. Nous avons renoué avec une croissance rentable de nos ventes à périmètre constant, portée par un quatrième trimestre solide grâce à la dynamique observée en Chine continentale et dans les Amériques. Notre stratégie porte ses fruits et nous identifions clairement des opportunités de croissance supplémentaire", a commenté Joshua Schulman, CEO de Burberry.



Pour l'exercice à venir (2026-2027), le fabricant de vêtements et d'accessoires haut de gamme "prévoit de franchir de nouvelles étapes", tout en tenant compte de l'incertitude géopolitique et macroéconomique actuel et de son impact potentiel sur la confiance des consommateurs.



Les revenus issus de la vente en gros (wholesale) devraient croître d'environ 4 à 6% au premier semestre de l'exercice 2026-2027. Les économies de coûts annualisées devraient atteindre 100 MGBP de livres sur cette période, dont 80 millions ont déjà été réalisés lors de l'exercice 2025-2026.



Les charges de restructuration devraient s'élever à environ 5 MGBP de livres pour l'exercice 2027. Les dépenses d'investissement (immobilisations) devraient s'élever à environ 120 MGBP.



Pour AlphaValue, "cette publication confirme que le redressement de Burberry gagne du terrain, en particulier sur le plan de la rentabilité". "La forte accélération du quatrième trimestre en Chine et aux Etats-Unis est encourageante, mais le contexte géopolitique très incertain et la faiblesse persistante de la demande liée au tourisme continuent de limiter la visibilité sur le rythme de la reprise", relève le bureau d'études.



Départ acté du président avant fin 2026



En parallèle de cette publication annuelle, dans un communiqué diffusé ce jeudi, Burberry a officialisé le départ de son président Gerry Murphy. Celui qui a rejoint le conseil d'administration en 2018 quittera ses fonctions en novembre prochain. Arrivant au terme de son mandat de neuf ans, il sera remplacé par William Jackson, qui rejoindra la société en tant qu'administrateur non exécutif le 1er juillet. Ce dernier se présentera à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 juillet.



William Jackson rejoindra le géant britannique du luxe en tant qu'administrateur non exécutif le 1er juillet prochain. Il succédera à Gerry Murphy à ce poste de président lors du départ à la retraite de ce dernier, après une période de passation officielle.

