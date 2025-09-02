Bureau Veritas annonce avoir amélioré sa performance ESG dans l'évaluation menée par S&P Global via son Corporate Sustainability Assessment (CSA).
Son score ESG atteint 84/100 dans l'évaluation 2025 du Corporate Sustainability Assessment (CSA) menée par S&P Global. Ce résultat place l'entreprise au premier rang du secteur des Services Professionnels, incluant les sociétés du TIC.
Cet accomplissement souligne les progrès significatifs réalisés par Bureau Veritas sur les différents volets ESG Environnement : poursuite du développement de la Politique de Gestion Environnementale Social : renforcement continu de la Satisfaction Clients Gouvernance : amélioration des pratiques de Transparence, de Reporting et de Gestion des Risques.
Cette reconnaissance marque également la septième année consécutive de présence de Bureau Veritas dans les Dow Jones Sustainability Indices, soulignant l'engagement durable de ses 84 000 collaborateurs.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79,1%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,8%) ;
- marine (8,1%) : inspection et classification des navires.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.