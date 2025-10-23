Bureau Veritas avance de plus de 2% à la suite de la présentation d'un chiffre d'affaires (CA) de 1,58 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en hausse de 2,3% par rapport à l'exercice précédent et de 6,3% sur une base organique.
Le fournisseur de services de test, d'inspection et de certification précise que quatre divisions clés ont porté cette croissance organique : Marine & Offshore (+16,2%), Bâtiment & Infrastructures (+7,1%), Industrie (+6,9%) et Certification (+5,9%).
Bureau Veritas réitère ses perspectives pour l'ensemble de 2025, dont une croissance organique 'modérée à élevée à un chiffre' de son CA, une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant, et des flux de trésorerie à un niveau élevé.
Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie LEAP | 28, le groupe annonce avoir signé des accords en vue d'acquérir deux sociétés en Europe : Solida dans le secteur des énergies renouvelables et London Building Control sur le marché du Bâtiment et des Infrastructures.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79,1%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,8%) ;
- marine (8,1%) : inspection et classification des navires.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.
