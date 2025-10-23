Bureau Veritas avance de plus de 2% à la suite de la présentation d'un chiffre d'affaires (CA) de 1,58 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en hausse de 2,3% par rapport à l'exercice précédent et de 6,3% sur une base organique.

Le fournisseur de services de test, d'inspection et de certification précise que quatre divisions clés ont porté cette croissance organique : Marine & Offshore (+16,2%), Bâtiment & Infrastructures (+7,1%), Industrie (+6,9%) et Certification (+5,9%).

Bureau Veritas réitère ses perspectives pour l'ensemble de 2025, dont une croissance organique 'modérée à élevée à un chiffre' de son CA, une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant, et des flux de trésorerie à un niveau élevé.

Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie LEAP | 28, le groupe annonce avoir signé des accords en vue d'acquérir deux sociétés en Europe : Solida dans le secteur des énergies renouvelables et London Building Control sur le marché du Bâtiment et des Infrastructures.