Bureau Veritas : BlackRock passe sous les 5% des votes

Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Bureau Veritas.

Il détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 27 554 840 actions Bureau Veritas représentant autant de droits de vote, soit 6,07% du capital et 4,91% des droits de vote du groupe de services de test, d'inspection et de certification.



Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bureau Veritas hors et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.