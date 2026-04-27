Bureau Veritas : BlackRock passe sous les 5% des votes
Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Bureau Veritas.
Il détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 27 554 840 actions Bureau Veritas représentant autant de droits de vote, soit 6,07% du capital et 4,91% des droits de vote du groupe de services de test, d'inspection et de certification.
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bureau Veritas hors et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,4%) ;
- marine (8,6%) : inspection et classification des navires.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.