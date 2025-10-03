Bank of America reprend un suivi de Bureau Veritas avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 32 euros, estimant que le groupe français dispose des meilleures perspectives de croissance organique par an parmi ses pairs, à +7,1% sur 2024-28.

Il juge aussi que la valorisation du groupe de test, d'inspection et de certification 'semble attrayante', à un PE de 17,2 fois pour 2026 selon ses estimations, contre un milieu de cycle d'environ 20 fois et une moyenne des pairs de l'ordre de 17,8 fois.