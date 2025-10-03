Bank of America reprend un suivi de Bureau Veritas avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 32 euros, estimant que le groupe français dispose des meilleures perspectives de croissance organique par an parmi ses pairs, à +7,1% sur 2024-28.
Il juge aussi que la valorisation du groupe de test, d'inspection et de certification 'semble attrayante', à un PE de 17,2 fois pour 2026 selon ses estimations, contre un milieu de cycle d'environ 20 fois et une moyenne des pairs de l'ordre de 17,8 fois.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79,1%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,8%) ;
- marine (8,1%) : inspection et classification des navires.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.
