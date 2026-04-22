Bureau Veritas cible désormais une croissance organique modérée à un chiffre de ses revenus pour 2026
Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas au premier trimestre 2026 s'est élevé à 1,547 milliards d'euros, soit une baisse de 0,8% par rapport au premier trimestre 2025. Le groupe a délivré une croissance organique de 4,5 %. Par secteur d'activité et sur une base organique, la croissance a été tirée par les activités Marine & Offshore, en hausse de 11,2 %, et Bâtiment & Infrastructures, en hausse de 7,3 %. L'activité Biens de consommation a progressé de 4,3%, tandis qu'une croissance modérée a été réalisée par les activités de Certification, en hausse de 2,3%. L'activité Agroalimentaire & Matières premières est en hausse de 2,1%, et l'activité Industrie, en hausse de 0,7% sur un an.
Par zone géographique, les Amériques (24% du chiffre d'affaires, en hausse de 1,7% sur une base organique) ont été tirées par une croissance organique de 6,8% en Amérique du Nord et en Amérique centrale, notamment aux Etats-Unis.
L'Europe (38 % du chiffre d'affaires) a réalisé une croissance organique de 3,4%, soutenue par une dynamique solide dans les activités Bâtiment & Infrastructures et Industrie dans la région.
L'Asie-Pacifique (27 % du chiffre d'affaires) a affiché une forte croissance organique de 7,9%, bénéficiant d'une activité soutenue en Asie de l'Est, notamment en Chine, et en Australie.
Enfin, l'Afrique et le Moyen-Orient (11% du chiffre d'affaires) ont affiché une croissance organique résiliente de 5,5%, soutenue par l'exécution du carnet de commandes de projets liés à l'énergie et par la poursuite d'une forte activité de la division Bâtiment & Infrastructures dans la région, malgré les premiers effets du conflit à la fin du trimestre.
A la fin du mois de mars 2026, la dette financière nette ajustée du groupe était sensiblement inchangée par rapport à celle du 31 décembre 2025. Le groupe dispose de 600 MEUR de lignes de crédit confirmées non tirées. Bureau Veritas présente une structure financière solide, avec la majorité de ses échéances de dette en 2027 et au-delà (à l'exception des 200 MEUR arrivant à échéance en septembre 2026) et à taux d'intérêt fixes.
"2026 est marquée, d'une part, par un contexte géopolitique complexe et un environnement macroéconomique incertain, et d'autre part, par le lancement d'une revue détaillée des modalités de sortie du sous-segment " Services aux Gouvernements ", dans le contexte de la décision d'arrêter certains contrats dans la région Moyen-Orient & Afrique", souligne l'entreprise française spécialisée dans les essais, l'inspection, l'audit, et la certification.
Elle met par conséquent à jour ses perspectives pour l'exercice 2026.
Elle anticipe désormais une croissance organique modérée (4-6%) à un chiffre du chiffre d'affaires (contre une croissance organique modérée à élevée à un chiffre précédemment, soit entre 4-6% et 7-9%).
Son objectif de marge opérationnelle ajustée reste inchangé et est attendu en amélioration à taux de change constant. Ses prévisions de flux de trésorerie restent aussi inchangées et sont toujours anticipées à un niveau élevé.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,4%) ;
- marine (8,6%) : inspection et classification des navires.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.