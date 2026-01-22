Bureau Veritas devient partenaire accrédité de la licorne française EcoVadis
Bureau Veritas a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat avec la société française de données sur le développement durable EcoVadis, dont le spécialiste de l'inspection et de la certification va désormais devenir un consultant accrédité.
Avec cette homologation, Bureau Veritas va pouvoir proposer aux fournisseurs et aux acheteurs un accompagnement complet en matière de durabilité des chaînes d'approvisionnement, notamment en les préparant et en les accompagnant dans leur évaluation de conformité EcoVadis.
Sont également concernés des métiers comme l'analyse post-évaluation et l'intégration stratégique, le lancement de programmes de durabilité au sein des réseaux de fournisseurs et l'optimisation des performances de la chaîne de valeur.
Utilisée par plus de 150 000 entreprises dans 250 secteurs et 185 pays, EcoVadis fournit des outils d'évaluation et de gestion des risques sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et aide des groupes de la trempe de Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF ou encore JPMorgan à accélérer leur transition énergétique.
Avec une valorisation d'un milliard d'euros, elle figure depuis 2022 dans le classement des 30 premières licornes françaises, derrière des entreprises comme Vestiaire Collective, Lydia ou Ledger.
Pour être accrédités, ses partenaires consultants doivent suivre une formation rigoureuse à la méthodologie et au processus d'évaluation d'EcoVadis, justifier d'une compréhension approfondie des réglementations et des enjeux environnementaux, éthiques et sociaux, mais aussi avoir réalisé leur propre évaluation EcoVadis.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79,1%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,8%) ;
- marine (8,1%) : inspection et classification des navires.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.