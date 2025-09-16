Bureau Veritas cède moins de 1% après la cession par Wendel de 23,3 millions d'actions du groupe de services de test, inspection et certification, au prix de 25,40 euros par action, soit un montant total d'environ 591 millions d'euros.
La cession de ces actions (qui étaient sous-jacentes à une obligation échangeable en titres Bureau Veritas), a été réalisée dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé à des investisseurs.
A l'issue du placement, dont le règlement-livraison aura lieu le 18 septembre, la détention du groupe d'investissement au capital de Bureau Veritas est ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.
Dans le cadre de l'opération, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du placement, sous réserve des exceptions usuelles.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79,1%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,8%) ;
- marine (8,1%) : inspection et classification des navires.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.