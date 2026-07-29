Bureau Veritas : inspection réussie, ambitions relevées

Bureau Veritas se distingue après une heure de cotations et signe la deuxième meilleure performance du CAC 40 (+8,49%, à 29,64 euros). Le groupe a dévoilé de bons résultats semestriels, marqués par une accélération séquentielle de la croissance organique au deuxième trimestre et le relèvement d'un objectif financier.

Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, ou encore de l'environnement a vu son chiffre d'affaires atteindre 3,258 milliards d'euros, en hausse de 2,1% ou de 4,8% à taux constants. La société détaille que sur le deuxième trimestre, sa croissance organique a accéléré à 5,5%, contre 4,5% trois mois plus tôt.

Au niveau des divisions, RBC Capital note que la Marine (M&O) et la Certification ont été les points faibles, alors que la branche Agroalimentaire et Produits chimiques a fait preuve de résilience malgré le conflit en Iran et que la division Bâtiment & Infrastructures a enregistré une croissance à deux chiffres grâce aux centres de données.



En parallèle, le résultat opérationnel ajusté s'est élevé à 506,5 millions d'euros, en progression de 3,1%, là où le consensus tablait sur 490,6 millions d'euros. De son côté, la marge d'Ebita s'est améliorée de 15 points de base, à 15,5%, dépassant de 3% les prévisions.

Enfin, le bénéfice net ajusté par action s'est apprécié de 4,8%, à 0,68 euro.



En ce qui concerne ses perspectives, Bureau Veritas a relevé l'un de ses objectifs financiers annuels et table désormais sur une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de ses revenus, contre une croissance organique modérée à un chiffre des ventes précédemment. De son côté, la marge opérationnelle ajustée est toujours prévue en amélioration à taux de change constants.



Les analystes réagissent



Pour Jefferies, ces résultats du premier semestre sont rassurants, notamment avec l'annonce de la comptabilisation d'une provision de 32 millions d'euros pour l'impact financier potentiel lié aux problèmes des Services aux gouvernements. La banque d'investissement américaine a confirmé sa recommandation à acheter, avec une cible de cours de 33 euros.



RBC Capital se montre un peu moins optimiste avec un avis à "performance sectorielle" et un objectif de cours de 26 euros. Les analystes ont qualifié les résultats de conformes aux attentes, malgré un dépassement de 90 points de base sur la croissance organique et de 3 points de pourcentage sur l'Ebita ajusté.

En ce qui concerne le relèvement de l'objectif de croissance organique annuelle, RBC Capital estime qu'à première vue, cela semble principalement lié à l'impact des cessions et des sorties d'activités. Comme Jefferies, la banque d'investissement canadienne souligne que la provision de 32 millions d'euros liée à l'enquête sur les Services aux gouvernements est un événement clarificateur après un vide d'information depuis fin avril.



Enfin, de son côté, AlphaValue évoque un léger dépassement des attentes sur les ventes et le résultat opérationnel ajusté. Pour les analystes, le rehaussement de l'objectif de chiffre d'affaires organique confirme en partie leur thèse selon laquelle "il existe une marge de reprise des volumes au second semestre, ce qui devrait favoriser un redressement de la valorisation du titre. De plus, le dépassement des attentes sur les marges entraînera des révisions à la hausse au sein du consensus, soutenant davantage les multiples de valorisation".