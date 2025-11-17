Bureau Veritas annonce la nomination de Santiago Arias Duval au poste de vice-président exécutif pour la région Amériques, à compter de ce 17 novembre, dans le cadre de son nouveau modèle opérationnel, en vigueur depuis le 1er septembre.
Dans ses nouvelles fonctions, Santiago Arias Duval est rattaché à Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas, et rejoint le comité exécutif du groupe de services de tests, d'inspection et de certification (TIC).
Précédemment, il a été vice-président senior et directeur général de la division Precision Technologies chez Ingersoll Rand, groupe qu'il avait rejoint en 2017 après avoir occupé des postes de direction chez Danaher.
La région Amériques a été créée afin de tirer parti des opportunités de marché en plein essor dans une région où Bureau Veritas 'entend renforcer son leadership dans ses lignes de produits et créer de nouveaux bastions sur les marchés à fortes croissances'.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79,1%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,8%) ;
- marine (8,1%) : inspection et classification des navires.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.
