Bureau Veritas relève ses objectifs après un bon premier semestre
Porté par une croissance organique en accélération au deuxième trimestre et par l'exécution dynamique de son plan stratégique LEAP | 28, Bureau Veritas a publié des résultats financiers en hausse au premier semestre 2026. Fort de cette performance et de la restructuration de son portefeuille, le spécialiste de l'inspection et de la certification a relevé sa prévision de croissance annuelle.
Au cours du premier semestre 2026, Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires de 3,258 milliards d'euros, en hausse de 2,1% en données publiées et de 5% sur une base organique. L'activité a bénéficié d'une nette accélération séquentielle au deuxième trimestre, atteignant une croissance organique de 5,5%.
Cette dynamique s'est accompagnée d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel ajusté de 506,5 millions d'euros, en hausse de 3,1%, et une marge opérationnelle ajustée à 15,5%, soit une progression de 15 points de base en données publiées et de 29 points de base à changes constants. Quant au bénéfice net, il s'est élevé à 303,8 millions d'euros (+3,9%).
Compte tenu du recentrage stratégique engagé, incluant les sorties programmées des activités de "Services aux Gouvernements" et des essais & inspections de Produits Pétroliers & Pétrochimiques et Charbon, Bureau Veritas a révisé à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. La croissance organique du chiffre d'affaires est désormais attendue modérée à élevée à un chiffre, contre une croissance modérée à un chiffre précédemment. Une amélioration de la marge opérationnelle ajustée est programmée, à changes constants.
Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (79%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,4%) ;
- marine (8,6%) : inspection et classification des navires.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.