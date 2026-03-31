Le leader mondial du financement de contentieux réunissait tous les ingrédients propres à éveiller la suspicion des analystes un peu chagrins.

Parmi ceux-ci, une activité opaque et volontiers polémique ; une comptabilité absconse, en réalité illisible ; des fondateurs et des clients aux intérêts pas forcément alignés avec ceux des actionnaires ; ainsi que, pour finir, un enthousiasme débordant chez une pléthore de hedge funds agressifs.

Le modèle d'affaires de Burford consiste à encourager et soutenir financièrement - tant sur son propre bilan que via des financements tiers - des plaignants pour qu'ils intentent des actions en justice. En échange d'un soutien en capital et en conseil, Burford et les investisseurs clients de la firme récupèrent une partie des gains obtenus devant le juge.

Si l'on se fie aux communications de la firme, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, avec une croissance du portefeuille "d'actifs" à deux chiffres et un taux de rendement sur les investissements administrés extraordinairement élevé - qui présente de plus, en théorie, l'avantage d'être décorrelé de la volatilité des marchés financiers.

Évidemment, comme l'écrivait Zonebourse l'an dernier, la grande majorité de cette performance restée virtuelle découlait du méga-procès argentin - gagné par les parties soutenues par Burford - lié à la nationalisation sans compensation des 51% de Repsol dans le groupe pétrolier national YPF en 2012.

L'état argentin avait ainsi été condamné à verser 16 milliards de dollars - plus 1 milliard d'intérêts par an - aux plaignants. La part qui revenait à Burford atteignait 6 milliards de dollars, soit 25 dollars par action.

Face à un cours qui évoluait alors à moins de 15 dollars, il n'en fallait pas plus pour que fleurisse partout dans la communauté des hedge funds des incitations très convaincantes à sauter sur l'occasion.

Sauf qu'on pouvait s'attendre à ce que le gouvernement argentin freine des quatre fers pour échapper à un verdict qu'il juge illégitime. Et que, comme Zonebourse l'écrivait alors, "en la matière, nul doute que la relation privilégiée entre Javier Milei et Donald Trump sera astucieusement mise à profit par le premier pour tenter d'arrondir les angles."

Dont acte, puisqu'on apprenait il y a quelques jours que la justice américaine annulait le jugement de 16,1 milliards de dollars contre l'Argentine lié à l'expropriation d'YPF.

La nouvelle envoie le cours de l'action Burford au tapis, mais on constate avec surprise que les notes d'analystes plutôt favorables s'enchaînent depuis. Curieusement, aucune d'elles ne s'arrête sur une réalité crue qui transcende les communiqués triomphants de Burford : la firme a brûlé plus d'un milliard de dollars ces cinq dernières années, intégralement financé par de l'endettement, qui augmente donc d'un montant équivalent sur la période.

Avec un cours du titre à la cave - qui réduit les perspectives d'une augmentation de capital - et un bilan désormais très tendu, c'est l'insolvabilité qui guette. Face à cette déroute, il ne manquerait plus qu'un concurrent de Burford se propose de financer les poursuites judiciaires que des actionnaires de la firme pourraient désormais lui intenter...

De nombreux praticiens éminents parmi les grands cabinets d'avocats s'étaient depuis longtemps érigés contre le modèle d'affaires hybride de ces spécialistes du financement de contentieux, dont l'activité est souvent assimilée à de l'extorsion pure et dure.

La majorité des poursuites sponsorisées par ces derniers sont en effet abandonnées via des accords de règlement. Capital à l'appui, la tentation d'intimider la partie adverse pour obtenir le paiement d'une rançon est donc extrême, ce qui pose d'évidents problèmes tant éthiques que techniques - car les tribunaux, déjà saturés, n'ont guère besoin d'encombrement supplémentaire.