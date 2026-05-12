Selon les termes de l'accord, Allen Family Digital fera l'acquisition de 40 millions d'actions BuzzFeed au prix de 3,00 dollars par action, a précisé l'entreprise.

L'acquisition sera financée par un apport de 20 millions de dollars en numéraire et par un billet à ordre de 100 millions de dollars, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 5% et arrivant à échéance cinq ans après la finalisation de l'opération, a indiqué la société.

A la clôture de la transaction, Allen Family Digital détiendra environ 52% des actions en circulation de BuzzFeed, a déclaré le groupe.

Byron Allen succédera à Jonah Peretti au poste de directeur général et exercera les fonctions de président du conseil d'administration. Jonah
Peretti deviendra quant à lui président de BuzzFeed AI, un poste nouvellement créé, a précisé l'entreprise.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires.