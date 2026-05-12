BuzzFeed s'enflamme en Bourse après l'entrée de Byron Allen au capital

La société de médias numériques s'envole de 97% après l'annonce d'un accord avec Allen Family Digital. Cette filiale du family office du producteur hollywoodien Byron Allen a accepté de prendre une participation majoritaire de 120 millions de dollars dans la société.

Selon les termes de l'accord, Allen Family Digital fera l'acquisition de 40 millions d'actions BuzzFeed au prix de 3,00 dollars par action, a précisé l'entreprise.



L'acquisition sera financée par un apport de 20 millions de dollars en numéraire et par un billet à ordre de 100 millions de dollars, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 5% et arrivant à échéance cinq ans après la finalisation de l'opération, a indiqué la société.



A la clôture de la transaction, Allen Family Digital détiendra environ 52% des actions en circulation de BuzzFeed, a déclaré le groupe.



Byron Allen succédera à Jonah Peretti au poste de directeur général et exercera les fonctions de président du conseil d'administration. Jonah

Peretti deviendra quant à lui président de BuzzFeed AI, un poste nouvellement créé, a précisé l'entreprise.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires.