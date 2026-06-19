BWSA dépasse les 20% des droits de vote d'Elis
Dans un avis adressé jeudi à l'AMF, Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré avoir franchi à la hausse, le 17 juin, le seuil de 20% des droits de vote d'Elis, à la suite d'une attribution de droits de vote doubles à son fonds Kaon E.
Publié le 19/06/2026 à 09:10
BWSA précise qu'elle envisage d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des conditions de marché, mais n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle de la société, ni de demander des nominations additionnelles au conseil de surveillance d'Elis.