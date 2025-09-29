BWT Alpine Formula One Team s'associe à BlockDAG

Renault fait savoir que son équipe de F1, BWT Alpine Formula One Team, a signé un partenariat mondial avec BlockDAG, infrastructure blockchain de nouvelle génération fondée sur la technologie DAG (Directed Acyclic Graph). Ce partenariat sera lancé le week-end prochain à Singapour, à l'occasion du Grand-Prix.



Via ce partenariat, BlockDAG devient le partenaire exclusif Blockchain Layer 1 de l'écurie, avec pour objectif de créer des expériences immersives et éducatives mêlant sport automobile et Web3. Antony Turner, PDG de BlockDAG, souligne vouloir 'mettre en lumière la puissance de la technologie DAG sur l'une des plus grandes scènes sportives'.



Le programme comprendra fan zones, simulateurs, hackathons, intégrations numériques et participation à de grands événements blockchain. Guy Martin, directeur marketing monde de BWT Alpine Formula One Team, estime que cette collaboration enrichit son portefeuille de partenariats technologiques innovants.