Renault fait savoir que son équipe de F1, BWT Alpine Formula One Team, a signé un partenariat mondial avec BlockDAG, infrastructure blockchain de nouvelle génération fondée sur la technologie DAG (Directed Acyclic Graph). Ce partenariat sera lancé le week-end prochain à Singapour, à l'occasion du Grand-Prix.
Via ce partenariat, BlockDAG devient le partenaire exclusif Blockchain Layer 1 de l'écurie, avec pour objectif de créer des expériences immersives et éducatives mêlant sport automobile et Web3. Antony Turner, PDG de BlockDAG, souligne vouloir 'mettre en lumière la puissance de la technologie DAG sur l'une des plus grandes scènes sportives'.
Le programme comprendra fan zones, simulateurs, hackathons, intégrations numériques et participation à de grands événements blockchain. Guy Martin, directeur marketing monde de BWT Alpine Formula One Team, estime que cette collaboration enrichit son portefeuille de partenariats technologiques innovants.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
