Le constructeur chinois BYD a assuré mardi qu’il était préparé à une éventuelle suspension de son accès aux puces de Nvidia, malgré l’absence de restrictions officielles en la matière. "Tout le monde a un plan B. BYD aussi", a déclaré sa vice-présidente exécutive Stella Li sur CNBC, rappelant que le groupe n’avait reçu aucune consigne de Pékin pour abandonner ces composants.

BYD utilise notamment la plateforme Nvidia Drive AGX Orin pour certaines fonctions de conduite autonome de ses véhicules. Si les tensions entre la Chine et les États-Unis ont déjà entraîné des limitations sur les semi-conducteurs dédiés à l’IA, aucune mesure ne concerne pour l’instant les puces automobiles. Stella Li a souligné que l’intégration technologique de BYD, renforcée lors de la crise des semi-conducteurs liée au Covid-19, lui permet de développer des alternatives en interne et de réduire sa dépendance aux fournisseurs extérieurs.

En exprimant à la fois son soutien à Nvidia et sa résilience potentielle, BYD cherche à rassurer investisseurs et clients dans un contexte réglementaire incertain. Pour Li, il est peu probable qu’un pays interdise durablement ce type de produits, car cela nuirait autant à Nvidia, aujourd’hui la société la plus valorisée au monde, qu’aux marchés automobiles.