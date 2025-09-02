En août, BYD a réduit sa production pour le deuxième mois consécutif, une première depuis 2020. Le constructeur chinois a fabriqué 353 090 véhicules électriques et hybrides rechargeables, en baisse de 3,78% sur un an.

Cette contraction confirme un ralentissement stratégique, après des années d’expansion rapide. BYD réduit les cadences dans certaines usines et revoit à la baisse ses ambitions de montée en production. Les ventes en Chine (qui représentent 80% de son activité) ont reculé de 14,3% en août pour un quatrième mois consécutif de repli. Le groupe n’a atteint que 52,1% de son objectif annuel, jugé désormais irréaliste par plusieurs analystes.

Les performances contrastées entre PHEV et véhicules 100% électriques brouillent la trajectoire. Depuis avril, les ventes de PHEV baissent tandis que les ventes d’EV progressent (+34,4% en août), signalant un virage technologique.

Les ventes de BYD ont dépassé celles de Tesla, en perte de vitesse, en Europe pour la première fois

Après une première baisse de bénéfice trimestriel depuis trois ans et demi, BYD traverse une phase de consolidation. Son expansion en Europe s’accélère, notamment face à Tesla, mais l’essentiel se joue encore en Chine, où le marché reste sous pression.