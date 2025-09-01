BYD a habitué les investisseurs à produire des résultats semestriels moins bons sur la première moitié de l'année que sur la seconde.

C'est à nouveau le cas cette année, avec un net recul du chiffre d'affaires puisqu’il atteint 52 milliards de dollars (USD) sur les six premiers mois de 2025, contre 65 milliards sur les six premiers mois de 2024. Le recul des ventes sur la période est encore plus prononcé que l'an passé à la même époque.

Simple effet saisonnier avant le prochain ressaisissement ? C'est le scénario sur lequel parient toujours les investisseurs. En mars, le premier constructeur automobile chinois réussissait à placer une augmentation de capital très réussie de 5,6 milliards de dollars - la plus large de son histoire, avec près de trente millions de titres qui ont trouvé preneur à 111 dollars hongkongais, contre un cours actuel de 114 HKD.

Le marché chinois reste en expansion, avec 15,6 millions de véhicules produits sur le premier semestre, en hausse de 12,5% par rapport à l'an précédent. La production de nouveaux véhicules électriques, elle, a augmenté de 41,4% ; cette catégorie compte pour plus de 44% de la vente de nouveaux véhicules.

Pionnier en la matière, BYD est ici parfaitement bien positionné sur son marché domestique. Il doit cependant composer avec de nouvelles régulations qui visent à limiter les pratiques commerciales agressives, d'où cette baisse notable du chiffre d'affaires. Heureusement, BYD reste un rouleau compresseur à l'international, puisque les ventes hors de Chine ont encore doublé sur les six premiers mois de l'année.

La division automobile du groupe compte pour les quatre cinquièmes du chiffre d’affaires et les trois quarts du profit d’exploitation ; le reste provient de sa division électronique, concentrée sur l'assemblage de smartphones. Son expansion à l'international - notamment les implantations d'usines en Hongrie, au Cambodge, en Turquie et au Brésil - ont amené les investissements dans les immobilisations à des niveaux inédits ce semestre.

BYD vient d'achever un cycle de croissance exponentielle. Son chiffre d'affaires a été multiplié par neuf en dix ans, et son profit d'exploitation multiplié par onze. Remarquablement bien capitalisé, sans dette nette, le groupe connaît des années fastes depuis 2022, c’est-à-dire depuis le lancement de sa stratégie de conquête des marchés internationaux ; en témoigne une rentabilité des capitaux propres sans commune mesure parmi ses pairs.

Ceci lui vaut toujours un très net premium de valorisation sur des comparables comme GM, BMW ou Toyota, qui dans l'ensemble cotent à ou sous la valeur de leurs capitaux propres, tandis que BYD cote lui à plus de quatre fois la valeur des siens. Le constructeur doit impérativement maintenir son rythme d'expansion à l'international pour justifier de tels multiples.