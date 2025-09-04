Le constructeur chinois BYD a revu à la baisse son objectif de ventes pour 2025, le ramenant à 4,6 millions de véhicules, soit une baisse de 16% par rapport à sa prévision initiale de 5,5 millions. L'information, révélée par deux sources proches du dossier citées par Reuters, illustre un ralentissement inédit pour le géant des véhicules électriques, confronté à sa plus faible croissance annuelle depuis cinq ans.

Cette révision interne a été communiquée le mois dernier à certains fournisseurs pour les aider à ajuster leur production, selon ces mêmes sources. L'objectif pourrait encore évoluer en fonction des conditions de marché. L'annonce a pesé sur le cours de l'action de BYD à Hong Kong, qui a accentué sa baisse pour clôturer en recul de plus de 3%.

Aucune raison officielle n’a été avancée pour expliquer cette révision. Mais selon une des sources, BYD subit la pression croissante de concurrents comme Geely Auto ou Leapmotor. Le groupe a d’ailleurs vu son bénéfice net chuter de 30% au deuxième trimestre, sa première baisse en plus de trois ans. Le nouvel objectif reste inférieur aux prévisions récemment ajustées de plusieurs analystes : Deutsche Bank tablait sur 4,7 millions de véhicules, Morningstar sur 4,8 millions. Une telle performance représenterait une croissance réduite à 7% sur un an, bien en deçà du rythme observé ces dernières années.

Ce coup de frein intervient dans un contexte de demande intérieure affaiblie par la crise de l'immobilier en Chine, deuxième économie mondiale. Entre janvier et août, BYD n’a atteint que 52% de son objectif initial. Si ses ventes ont été multipliées par dix entre 2020 et 2024, atteignant 4,3 millions de véhicules, le groupe marque aujourd’hui le pas. Sa production a reculé pour le deuxième mois consécutif en août, une première depuis 2020, tandis que ses modèles d’entrée de gamme, vendus à moins de 150 000 yuans, ont vu leurs ventes chuter de 9,6% en juillet.