Bystronic soutenu par UBS
Le spécialiste dans l'usinage du verre progresse de près de 5% à la bourse de Zurich en ce milieu de matinée, la banque suisse UBS étant passée à neutre sur le dossier.
Publié le 19/06/2026 à 11:17
Le groupe pâtit d'un démarrage difficile en Amérique du Nord et d'un mix d'activité moins favorable, les solutions d'automatisation, moins rentables à court terme, prenant le relais des systèmes de découpe laser.
Toutefois, l'amélioration du carnet de commandes et les effets attendus du programme de restructuration laissent entrevoir un redressement progressif à partir du second semestre.
"Malgré des perspectives revues à la baisse et un retour à l'équilibre désormais attendu en 2028, la valorisation jugée attractive et la solide
position de trésorerie du groupe soutiennent désormais le titre", conclut UBS.