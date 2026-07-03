Les investisseurs délaissent les valeurs liées à l'intelligence artificielle au profit de secteurs plus traditionnels. Mais le thème de l'IA reste bien vivant, comme en témoignent les marchés asiatiques ce matin. Il n'est pas illogique qu'à la charnière de l'année, le marché retourne tester les vieilles recettes après avoir été repu de semiconducteurs. Ces derniers mois, ça n'a jamais duré très longtemps. (Note Bene : il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine, mais Antoine et Jordan reprendront le flambeau pour la chronique écrite).

La séance boursière de jeudi a confirmé la tendance qui se dégage depuis plusieurs semaines : les valeurs liées à l'intelligence artificielle sont moins prisées des investisseurs, qui redécouvrent des secteurs sinistrés. C'était très visible hier soir à la clôture de Wall Street, où le Nasdaq 100 a lâché 1,6% pendant que le Dow Jones gagnait 1,1% et signait au passage un nouveau record. Comme un symbole, le S&P 500 a terminé à zéro, ce qui illustre le tiraillement actuel des financiers : remettre une pièce dans la machine IA ou retourner explorer des compartiments moins bien valorisés ? Je vous remets le lien vers ce très bon article de Valentin sur le sujet. Régulièrement, l'investisseur quitte les paris embouteillés et les stratégies de momentum pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Comme dirait mamie Lucette en mettant du Carrefour et du AXA dans son PEA "c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, même si c'est aussi excitant que de regarder du lait cailler".

Dans ce contexte, l'Europe tire son épingle du jeu, avec son économie à l'ancienne et son faible contingent de valeurs biberonnées à l'IA. Le Stoxx Europe 600 a gagné 1,4% pour signer, comme le Dow Jones, un pic inédit. La défense, la santé et la consommation ont dopé les indices, permettant au CAC 40 français de s'adjuger 1,6% et au DAX allemand de dépasser 2% de hausse. Seul l'AEX néerlandais a clôturé dans le rouge : avec ses stars ASML, ASM International et BE Semiconductor, la Bourse d'Amsterdam est ce qui rapproche le plus d'un indice technologique arrimé aux semiconducteurs en Europe.

Si l'ambiance était lourde sur les puces, le reste de la cote américaine a plutôt salué le retour d'une vieille rengaine : "une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle". En effet, les statistiques du marché du travail pour le mois de juin ont montré deux choses. D'une part, le taux de chômage a reculé à 4,2%, ce qui prouve la robustesse de l'économie des Etats-Unis. D'autre part, les créations d'emplois ont été assez nettement inférieures aux attentes, ce qui est une mauvaise nouvelle en soi, mais une bonne nouvelle pour l’évolution des taux. Je m'explique. Si le marché du travail est dans une forme trop insolente, la Fed n'aurait pas vraiment d'excuse pour ne pas relever ses taux afin de contrer une inflation qui reste proche de 4%, soit deux fois plus que ce qui est jugé sain par les banques centrales. Avec ce léger accroc, les paris des traders sur une hausse de taux cette année se sont réduits. Or les marchés actions n'aiment pas les hausses de taux. Donc cette mauvaise nouvelle macroéconomique est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs. D'ailleurs, l'adage devrait plutôt être "une nouvelle pas trop mauvaise est une bonne nouvelle", parce que des décalages trop importants créent d'autres problèmes.

La séance de jeudi était la dernière de la semaine aux Etats-Unis, où ce vendredi 3 juillet est férié. La fête nationale du 4 juillet tombant un samedi, la tradition américaine veut que le jour férié soit décalé à la veille.

Les nouveaux pronostics de taux ont profité à l'or et à l'argent. Les métaux précieux n'offrent pas de rendement, si bien qu'ils n'apprécient pas les anticipations de hausse des taux, qui créent des concurrents ponctuels, comme les obligations. Le pétrole ne rebondit pas après la purge consécutive au compromis trouvé entre l'Iran et les Etats-Unis pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le baril de Brent est en hausse de 17% depuis le début de l'année, mais il a perdu plus du tiers de sa valeur en trois mois.

En Asie-Pacifique, le secteur technologique a pris le contrepied de la tendance à Wall Street, après avoir hésité en début de séance. Le KOSPI coréen flambe de 5,4%, tracté par Samsung Electronics, qui serait pressenti pour fabriquer une puce d’intelligence artificielle sur mesure pour Anthropic. Au Japon, c'est Kioxia qui a joué les maîtres de cérémonie en annonçant un projet de production de masse de mémoires de nouvelle génération pour l'IA. Le Nikkei 225 s'offre une hausse de 1,3%. La narration autour de l'intelligence artificielle n'a pas dit son dernier mot. La Chine continentale et Hong Kong progressent d'environ 1%. L'Australie s'offre un rebond de 1,4% pour finir la semaine, grâce au rebond de son secteur minier. Le rebond devrait continuer en Europe à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

Marchés US fermés (Independence Day) (Etats-Unis)

08h45 : Indice de la production industrielle mai 2026 (France)

16h00 : ISM Services juin 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

AP Moller Maersk: Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 13 000 DKK à 16 000 DKK.

Arkema : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 54 à 50 EUR.

BKW : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 165 à 140 CHF.

Danone : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 59 EUR à 63 EUR.

Euronext : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 125 à 128 EUR.

Galp Energia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer et réduit l'objectif de cours de 24 EUR à 22 EUR.

Klöckner: Deutsche Bank passe de restreint à conserver avec un objectif de cours de 11 EUR.

OVH Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5,50 EUR à 6 EUR.

Partners Group Holding : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 940 à 700 CHF.

Repsol : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 28 à 24 EUR.

Sandoz Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 84 à 82 CHF.

Sanofi : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 58,60 à 57 USD.

Sika : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 181 à 201 CHF.

Stellantis : HSBC passe de conserver à alléger et réduit l'objectif de cours de 5,50 EUR à 4 EUR.

Tenaris : The Zephirin Group passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 52 USD à 42 USD.

TotalEnergies : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 89 EUR à 83 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 85 à 79 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Alstom fournira 22 rames Metropolis à six voitures pour la ligne 6 du métro de São Paulo, assemblées sur son site de Taubaté au Brésil.

Safran se renforce au Mexique avec deux nouvelles usines à Querétaro et Chihuahua.

Airbus co-dirige une levée de fonds de série D de 1,2 milliard de dollars pour Quantum Systems.

Engie remporte quatre projets majeurs de transport d'électricité au Pérou dans le cadre d'appels d'offres en partenariat public-privé.

GTT signe une commande pour la conception des cuves d'un méthanier.

Valeo renforce son usine d'éclairage d'Angers.

Elis acquiert ServBrasil Soluções Em Lavanderia au Brésil pour renforcer ses services de lavanderie dans le secteur de la santé.

Pluxee annonce un chiffre d'affaires du T3 fiscal moins dégradé que prévu, malgré l'impact du Brésil.

BPCE et Nexity annoncent un projet de partenariat stratégique dans la distribution de logements neufs et réhabilités.

Eurazeo cède ses parts dans le groupe hôtelier espagnol FST Hotels.

Argan livre deux plateformes logistiques au groupe italien Ferrero.

Worldline et ING testent avec Visa une transaction de paiement par IA en Allemagne.

Touax annonce un nouveau financement.

Genfit annonce la couverture et le futur remboursement d'un produit aux Etats-Unis.

Les principales publications du jour: Pluxee.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Rheinmetall chiffre pour la première fois l'impact de l'annulation du programme de frégates F126 estimé à 12,8 MdsEUR.

HSBC rachète 3 milliards de dollars d'obligations avant leur échéance de 2027.

Julius Bär prévoit d'assouplir ses restrictions après l'affaire Benko.

L'Allemagne va acquérir au moins quatre navires de guerre auprès de TKMS.

Mips accepte un accord transactionnel de 3 millions de dollars dans un litige de brevets aux Etats-Unis.

Cewe finalise la cession de sa division d'impression commerciale en ligne.

Les principales publications du jour: Aker BP, Avanza Bank Holding.

D'Amérique du Nord

Palantir accuse OpenAI et Anthropic de siphonner l'ADN des entreprises.

Microsoft investit 2,5 milliards de dollars dans une nouvelle activité de déploiement de l'IA.

Tesla lance le Model Y L à six places aux Etats-Unis pour stimuler ses ventes.

Rivian a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, porté par le lancement de son SUV d'entrée de gamme.

Mark Zuckerberg (Meta Platforms) admet que la technologie des agents IA progresse plus lentement que prévu.

Coca-Cola consulte les banques en vue d'une introduction en bourse de ses activités d'embouteillage en Inde.

Lockheed Martin en pole position pour racheter Ultra Maritime à Advent pour 3,5 milliards de dollars, selon le FT.

QTS , filiale de Blackstone, abandonne son projet de centre de données Digital Gateway en Virginie.

filiale de Blackstone, abandonne son projet de centre de données Digital Gateway en Virginie. Ecolab acquiert CoolIT Systems pour 4,75 milliards de dollars.

Les ventes de Ford reculent de 10,3% au second trimestre, principalement dans le segment des flottes.

D'Asie et d'ailleurs

Anthropic serait en pourparlers avec Samsung Electronics en vue de devenir son partenaire de fabrication pour une puce d’intelligence artificielle sur mesure, selon The Information.

SoftBank commencera dès le prochain exercice à louer des capacités de calcul dédiées à l'IA à des entreprises américaines.

TSMC obtient le feu vert pour son projet de 20 milliards de dollars en Arizona.

Kioxia prépare la production de masse de mémoires de nouvelle génération, portée par l'essor de l'IA.

Adani Enterprises prévoit de lever jusqu'à 100 milliards de roupies (1 milliard de dollars) via un placement d'actions auprès d'investisseurs institutionnels.

BHP cède ses actifs de cuivre en Arizona à Faraday Copper en échange d'une participation de 30%.

Commonwealth Bank of Australia supprime 170 postes au sein de ses services technologiques.

DBS s'associe à Samsung Securities dans la gestion de fortune via un accord de partenariat.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.