TOPS EU Edenred +15,12% : l'émetteur de titres-services et solutions de paiement pour entreprises s'envole après avoir confirmé avoir été approché de manière exploratoire par des fonds d'investissement, alimentant les spéculations sur une possible opération menée par BC Partners. Jefferies a réitéré son conseil sur le titre dans la foulée de cette annonce.



Legrand +13,44% : le spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment grimpe en tête du CAC 40 après que Citi a relevé son objectif de cours sur le titre, les analystes de la banque américaine estimant l'action sensiblement décotée par rapport à sa valeur fondamentale. Straumann Holding +11,78% : le spécialiste suisse de l'implantologie dentaire bondit après avoir relevé ses prévisions de rentabilité pour 2026, grâce à des améliorations opérationnelles, un mix géographique favorable et des droits de douane inférieurs aux attentes. BNP Paribas a salué l'annonce en rehaussant son objectif de cours de 113 à 120 CHF, maintenant sa recommandation à surperformance. Siemens Energy +9,99% : le groupe allemand spécialiste des technologies énergétiques profite de la révélation d'un examen stratégique portant sur sa division Transformation of Industry. Une éventuelle scission de cette branche dédiée à la décarbonation industrielle est accueillie favorablement par les investisseurs, qui y voient une revalorisation potentielle du portefeuille d'activités du groupe. Top US Western Digital Corporation +32,56% : le groupe américain qui opère dans le stockage sur disque dur est propulsé par une salve de relèvements d'objectifs de cours. Morgan Stanley a ainsi relevé sa cible de 488 à 650 dollars, tout en maintenant sa recommandation à "surpondérer" après une rencontre avec la direction. JPMorgan et Citi ont rapidement emboîté le pas. Moderna +28,15% : le laboratoire américain de biotechnologie profite de l'avis favorable unanime du comité consultatif de la FDA pour mFlusiva, son vaccin antigrippal à ARN messager destiné aux adultes de 50 ans et plus.

FLOPS EU Silex Microsystems -18,75% : le fabricant suédois de microsystèmes est sanctionné par une initiation de couverture à la vente par plusieurs banques, signal négatif qui pèse lourdement sur le sentiment des investisseurs. Aucun élément de soutien fondamental ne vient contrebalancer cette prise de position baissière des analystes au cours de la semaine. Rathbones -18,79% : le gestionnaire de patrimoine britannique dévisse après qu'une revue réglementaire de la FCA a imposé un plan de remédiation chiffré à 60 millions de livres, entraînant la suspension de l’intégration de certains clients. BMW -10,48% : le constructeur automobile allemand est plombé par un avertissement sur résultats émis en cours de semaine, imputé aux difficultés sur le marché chinois et à l'impact du conflit au Moyen-Orient. Berenberg a drastiquement réduit son objectif de cours dans la foulée, tandis que JP Morgan et DZ Bank, bien que maintenant des recommandations positives, ont abaissé leurs cibles respectives à 82 et 75 euros. Flops us Accenture -24,84% : le géant américain des services informatiques est sanctionné par des perspectives trimestrielles jugées prudentes, publiées au cours de la semaine, qui font l'effet d'une alerte sur l'ensemble du secteur. L'onde de choc se propage jusqu'aux valeurs technologiques indiennes, dont l'indice Nifty IT accuse son plus bas niveau depuis trois ans sous l'effet de ces révisions à la baisse. Fox Corporation -20,68% : le groupe américain de médias pâtit de l'annonce, le 15 juin, du rachat de Roku pour 22 milliards de dollars, une opération d'envergure qui suscite l'inquiétude des investisseurs quant à la dilution et au risque d'intégration. Wedbush, dans la foulée, relève que le potentiel de hausse à court terme reste limité, confirmant la défiance du marché à l'égard de cette transaction.