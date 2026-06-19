|Tops / Flops de la semaine
TOPS EU
Edenred +15,12 % : l'émetteur de titres-services et solutions de paiement pour entreprises s'envole après avoir confirmé avoir été approché de manière exploratoire par des fonds d'investissement, alimentant les spéculations sur une possible opération menée par BC Partners. Jefferies a réitéré son conseil sur le titre dans la foulée de cette annonce.
Straumann Holding +11,78 % : le spécialiste suisse de l'implantologie dentaire bondit après avoir relevé ses prévisions de rentabilité pour 2026, grâce à des améliorations opérationnelles, un mix géographique favorable et des droits de douane inférieurs aux attentes. BNP Paribas a salué l'annonce en rehaussant son objectif de cours de 113 à 120 CHF, maintenant sa recommandation à surperformance.
Siemens Energy +9,99 % : le groupe allemand spécialiste des technologies énergétiques profite de la révélation d'un examen stratégique portant sur sa division Transformation of Industry. Une éventuelle scission de cette branche dédiée à la décarbonation industrielle est accueillie favorablement par les investisseurs, qui y voient une revalorisation potentielle du portefeuille d'activités du groupe.
Top US
Western Digital Corporation +32,56 % : le groupe américain qui opère dans le stockage sur disque dur est propulsé par une salve de relèvements d'objectifs de cours. Morgan Stanley a ainsi relevé sa cible de 488 à 650 dollars, tout en maintenant sa recommandation à "surpondérer" après une rencontre avec la direction. JPMorgan et Citi ont rapidement emboîté le pas.
Moderna +28,15 % : le laboratoire américain de biotechnologie profite de l'avis favorable unanime du comité consultatif de la FDA pour mFlusiva, son vaccin antigrippal à ARN messager destiné aux adultes de 50 ans et plus.
FLOPS EU
Silex Microsystems -18,75 % : le fabricant suédois de microsystèmes est sanctionné par une initiation de couverture à la vente par plusieurs banques, signal négatif qui pèse lourdement sur le sentiment des investisseurs. Aucun élément de soutien fondamental ne vient contrebalancer cette prise de position baissière des analystes au cours de la semaine.
Rathbones -18,79 % : le gestionnaire de patrimoine britannique dévisse après qu'une revue réglementaire de la FCA a imposé un plan de remédiation chiffré à 60 millions de livres, entraînant la suspension de l’intégration de certains clients.
BMW -10,48 % : le constructeur automobile allemand est plombé par un avertissement sur résultats émis en cours de semaine, imputé aux difficultés sur le marché chinois et à l'impact du conflit au Moyen-Orient. Berenberg a drastiquement réduit son objectif de cours dans la foulée, tandis que JP Morgan et DZ Bank, bien que maintenant des recommandations positives, ont abaissé leurs cibles respectives à 82 et 75 euros.
Flops us
Accenture -24,84 % : le géant américain des services informatiques est sanctionné par des perspectives trimestrielles jugées prudentes, publiées au cours de la semaine, qui font l'effet d'une alerte sur l'ensemble du secteur. L'onde de choc se propage jusqu'aux valeurs technologiques indiennes, dont l'indice Nifty IT accuse son plus bas niveau depuis trois ans sous l'effet de ces révisions à la baisse.
Fox Corporation -20,68 % : le groupe américain de médias pâtit de l'annonce, le 15 juin, du rachat de Roku pour 22 milliards de dollars, une opération d'envergure qui suscite l'inquiétude des investisseurs quant à la dilution et au risque d'intégration. Wedbush, dans la foulée, relève que le potentiel de hausse à court terme reste limité, confirmant la défiance du marché à l'égard de cette transaction.
|Matières premières
Énergie : Les prix du pétrole reculent nettement cette semaine. Le WTI cède environ 8% tandis que le Brent s’oriente vers une baisse de plus de 5%. Le marché intègre le redémarrage progressif du trafic dans le détroit d’Ormuz, après l’accord intérimaire entre les États-Unis et l’Iran. Plusieurs pétroliers ont repris leur route dans cette zone stratégique. L’Irak se dit prêt à relancer progressivement ses champs pétroliers. Le marché reste toutefois prudent. Les discussions diplomatiques entre Washington et Téhéran ont été annulées, ce qui limite la confiance dans une désescalade durable. En parallèle, la poursuite des opérations israéliennes contre le Hezbollah au Liban entretient une prime de risque géopolitique. Sur le plan fondamental, l’OPEP conserve une vision positive de la demande à long terme. L’organisation prévoit une consommation mondiale de 105,1 millions de barils par jour en 2025 et une projection de 113,3 millions en 2030, portée par l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Comme d’habitude, cette vision contraste avec celle de l’Agence internationale de l’énergie, qui anticipe à terme un recul de la demande mondiale.
Métaux : Les métaux ont plié sous l’effet du durcissement de ton de la Réserve fédérale américaine. L’or a nettement reculé, pénalisé par la remontée du dollar et par la hausse des anticipations de taux aux Etats-Unis. Le métal jaune évolue autour de 4165 USD l’once. Le marché intègre désormais une probabilité élevée de nouvelle hausse des taux dans les prochains mois, ce qui réduit l’attrait de l’or, qui ne verse pas de rendement. L’argent a suivi le même mouvement, avec une correction plus marquée. Le métal gris a perdu plus de 10% en deux séances et reste sous 65 USD l’once. Sur le marché des métaux industriels, le cuivre coté au LME a reculé d’environ 1% à 13690 USD. Là aussi, les anticipations de taux plus élevés ont pesé sur les cours, via un dollar plus ferme et des coûts de financement plus élevés. Les investisseurs surveillent également la décision attendue de Donald Trump sur d’éventuels droits de douane visant le cuivre raffiné. Une telle mesure pourrait modifier les flux commerciaux, déplacer les stocks et accentuer les écarts de prix entre les régions.
Produits agricoles : Les céréales ont tenté un rebond à Chicago après avoir touché des plus bas de plusieurs mois, mais le mouvement reste fragile. Le blé, le maïs et le soja restent sous pression, pénalisés par un dollar ferme, la baisse du pétrole et des conditions météo jugées plus favorables aux cultures américaines. Le blé s’échange autour de 613 cents (contrat septembre 2026), le maïs progresse autour de 444 cents et le soja se stabilise à 1122 cents (contrat juillet 2026).
|Macroéconomie
Macro : Entre les deux, mon coeur balance. D’un côté, la signature d’un accord de paix entre l’Iran et les Etats-Unis a confirmé la décrue du pétrole même si les conséquences de la fermeture du détroit d’Ormuz ne se résorberont pas en quelques semaines. Historiquement, la corrélation entre les prix de l’énergie et l’indice des prix à la consommation est élevée, même s’il y a toujours un décalage temporel entre la hausse de l’un et sa répercussion sur l’autre. Pour cette raison, l’ensemble des membres de la Réserve fédérale américaine anticipe désormais une hausse des taux d’ici la fin de l’année, abandonnant ainsi le biais accommodant de ces derniers mois. Le dollar en a profité et se situe désormais à un niveau charnière tandis que les Bourses tentent de digérer l’information à la veille d’une période, l’été, marquée par une liquidité moindre et un risque de volatilité accrue.
Crypto : Le bitcoin chute de -5% cette semaine et se retrouve à 62 500 USD, son plus bas niveau depuis septembre 2024. Les ETF Bitcoin spot enregistrent leur 6e semaine consécutive de baisse, avec 6 MrdsUSD qui se sont évaporés sur cette période. L’intérêt pour les cryptos est à son plus bas. Sur Google Trends, les recherches Google sont à des niveaux planchers, preuve que les investisseurs délaissent complètement les crypto-actifs en ce moment. L’arrivée de SpaceX sur les rails boursiers a renforcé l’engouement des investisseurs pour tout ce qui tourne autour de l’IA et de la tech, faisant un peu plus oublier tout ce qui touche à la cryptosphère. Du côté des autres cryptomonnaies, même tendance : l’ether (ETH) est en baisse de -2% à 1 680 USD, Solana (SOL) chute de -4% à 68 USD et XRP baisse de -5% à 1,12 USD.
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